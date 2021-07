"Ese cuento de que no se puede ganar sin partido es mentira": Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández inscribió este martes su candidatura a la Presidencia de Colombia. Lo hará con el movimiento Liga Anticorrupción, con el que buscará recaudar 560.000 firmas antes de noviembre.

En diálogo con Mañanas BLU, Hernández dijo que no se lanzará a la presidencia con ningún partido porque no se siente representado. “Estoy con los colombianos. El hambre, la desolación, el abandono, la mentira y todo eso no es de derecha ni de izquierda, simplemente son manías y actitudes que han cogido los políticos para hacer una división y manipular. Yo me voy a aliar con el pueblo colombiano”, afirmó.

Además, agregó: “Yo en la Presidencia voy a repetir el proceso que hice en la Alcaldía: me fui sin partido, no hice alianza y le gané a todos esos políticos que robaron a Bucaramanga. Ese cuento de que no se puede sin partido es mentira”.

Hernández también se refirió a la comparación que le hacen con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien era empresario, sin vínculos con partidos políticos, autoritario y populista. “Yo no creo que se populista ayudarle a los pobres, quitar los ladrones, recoger chequeras, quitar lujos, quitar despilfarros, quitar tanto desperdicio de plata que hay en el Estado y 22 millones de colombianos aguantando hambre”, indicó.

Finalmente, el exalcalde habló sobre una posible condena por el caso Vitalogic: “Si la politiquería es capaz, cuando yo regalé los sueldos y no me robé 10 centavos, de construirme un proceso, esa es la politiquería que hay que derrotar. Es una mafia politiquera que no quiere dejarse desalojar.