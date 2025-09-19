“Estamos ‘mamados’ de tanto discurso”: precandidato Juan Carlos Cárdenas

Juan Carlos Cárdenas, otro exalcalde en la contienda hacia las elecciones presidenciales, habló sobre su convicción de que el rumbo de Colombia debe cambiar a través de la experiencia y el conocimiento, distanciándose del excesivo enfoque ideológico y discursivo en la política nacional.

El precandidato describió su campaña en una causa fundamental que comparte con sus compañeros: la autonomía regional y la descentralización del Estado, según comentó en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Cárdenas destacó que su principal diferencia yace en su trayectoria, pues cuenta con “40 años en el sector privado donde he tenido la posibilidad de hacer una carrera profesional, pero desde el hacer”.

En ese sentido subrayó que, en el panorama actual, lo fundamental para el cambio "tiene que partir con la experiencia, con el conocimiento y tomas de decisiones".

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que los colombianos están "mamados de tanto discurso, de tanta ideología" y él se presenta como un hombre que "todo tiempo ha estado ejecutando, que ha enfrentado riesgos y que ha enfrentado dificultades".



Alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. Foto Alcaldía de Bucaramanga.

Por eso, recordó su gestión durante la pandemia, señalando que la Alcaldía de Bucaramanga logró ser una de las ciudades más exitosas, alcanzando “bajas tasas de desempleo”. Indicó, además, que lograron incrementar los ingresos tributarios para triplicar las inversiones públicas en la ciudad y reduciendo la informalidad.

Cárdenas también enfatizó su independencia política: “No pertenezco a ninguna estructura política, no he estado militando en partidos”, operando desde la independencia con el movimiento Ciudadanos Libres.

Aunque fue un "crítico permanente del sistema, de la política, de los partidos," tomó la decisión de participar, pues "uno tiene que ser parte de la solución".



Descentralización: quitarle poder a la Presidencia

El objetivo central de la candidatura de Cárdenas es "llegar a la Presidencia para quitarle poderes”. Esta meta luego de que, según dijo, “padecieron” el centralismo, como muchos otros mandatarios locales.

Cárdenas explicó el problema estructural del centralismo con cifras. Según recalcó, cada uno de los colombianos que en las regiones contribuyen con 100.000 pesos de impuestos, “80.000 de esos quedan en un control centralizado por parte de la Presidencia de la República”.

El precandidato criticó que el actual sistema obliga a los mandatarios regionales a un "turismo más que parlamentario, gubernamental", estimando que este proceso cuesta "casi 100.000 millones al año".