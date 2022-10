Estigmatizar a Petro me parece un error de la clase dirigente: De la Calle

El candidato presidencial Humberto de la Calle pasó por la cabina de BLU Radio para hablar de sus propuestas y de la reunión que adelantará este lunes con Sergio Fajardo.

“Lo primero es el cuadro general, la polarización, los insultos y emociones que estamos viviendo y que no es bueno; segundo, he demostrado las afinidades con Fajardo desde antes y me parece que debemos examinar si somos capaz de construir un programa común”, dijo el candidato sobre los temas que analizará con el exgobernador de Antioquia.

Agregó que también analizarán varios procedimientos como el jurídico que le podría impedir una posible alianza. Sin embargo, resaltó que están muy cerca por la necesidad de buscar opciones diferentes y afinidades entre ambos.

Por otro lado, De la Calle se refirió al debate en el que participó junto a Iván Duque y Gustavo Petro en la Universidad de Columbia en Nueva York. “Me fue muy bien, el debate estuvo estupendo. Una controversia bastante aguada entre Petro y Duque, y me preocupa si esto pasará en los próximos cuatro años. (…) Lo primero es no estigmatizar a Petro, me parece un error de la clase dirigente”, señaló.

“Nuestro centro es con propuestas y con un compromiso de transformación social. Hay que buscar alternativas distintas. Estamos en un círculo que cada vez acude más a la confrontación”, manifestó.

Finalmente, se refirió a los resultados de las recientes encuestas. “No peleo con las encuestas, ahí están y son una realidad. Hay varios elementos para analizar y son la polarización y me parece que hay una venta de miedos sucesivos, primero las Farc, después que íbamos para Venezuela y ahora Petro, entonces se crean fantasmas que mueven la emoción y no la razón”, puntualizó.

