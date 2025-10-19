Estos fueron los partidos que más votos obtuvieron en los Consejos de Juventud

Colombia vivió este domingo 19 de octubre de 2025 una nueva jornada democrática con la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un proceso que evidenció un aumento en la participación de los votantes y una significativa disminución de los votos nulos frente a las elecciones de 2021, según la Registraduría.

La entidad informó que más de 1,5 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en 1.099 municipios y 33 localidades de ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.

Los resultados del preconteo, con un avance del 99,9 %, revelaron que el 53,3 % de los votos correspondió a partidos y movimientos políticos, el 28,1 % a listas independientes y el 18,4 % a procesos y prácticas organizativas juveniles.

El balance también mostró una reducción en los votos nulos, pasando del 23,1 % al 1,9 %, lo que refleja una mayor comprensión del proceso. El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó la jornada como “una muestra de esperanza democrática”, destacando el compromiso de los jóvenes con la participación ciudadana.



“Nos demostraron su interés en lo público, en la democracia y en la construcción de un mejor país”, expresó. Penagos también resaltó la eficiencia del proceso electoral y el trabajo de los jurados de votación, al señalar que la transmisión y consolidación de los resultados fue ágil y transparente en las 19.869 mesas instaladas a nivel nacional.

Tenga en cuenta que los ciudadanos pueden consultar los resultados a través de la aplicación ‘Resultados CMLJ 2025’, disponible en Google Play, o en la página oficial de la Registraduría Nacional.

Además, los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde fueron las cinco organizaciones políticas que tuvieron más votos en la elección.

Consejos Municipales y Locales de Juventud