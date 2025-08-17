Publicidad

Experto analiza el clima político del país: "Se está hundiendo en un pantanal de ilegalidad"

Experto analiza el clima político del país: "Se está hundiendo en un pantanal de ilegalidad"

“Colombia no ha cruzado el punto de no retorno, pero el riesgo es inmenso”

Analista habla sobre el futuro de las elecciones
Analista habla sobre el futuro de las elecciones
Foto: AFP - Concejo de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 12:54 p. m.

En una semana marcada por la tristeza tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el analista político Juan Carlos Flores conversó este domingo 17 de agosto en Sala de Prensa Blu sobre el delicado momento que atraviesa el país. Aunque reconoció el dolor y la incertidumbre, insistió en un mensaje de advertencia y esperanza: “Aún no hemos cruzado el punto de no retorno, pero el riesgo es inmenso si seguimos alimentando el odio y la ilegalidad”.

El clima político tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Según Flores, la tragedia que enlutó al país reavivó el debate sobre el rumbo político de Colombia. Para el exconcejal de Bogotá, lo más preocupante es que, junto al ambiente de dolor, “se siente un odio muy fuerte hacia el adversario, como si mereciera cualquier cosa”.

Ese clima, sumado al avance de grupos armados ilegales en regiones como Cauca, Norte de Santander o Antioquia, configura un panorama que muchos interpretan como irreversible. Sin embargo, Flores cree que la mayoría de los colombianos “no quiere repetir el camino de la violencia de hace 30 años” y aún existe la posibilidad de frenar ese deterioro.

Ilegalidad y corrupción: un cóctel que mina la democracia

Flores advirtió que la amenaza no solo proviene de las armas. “Hoy las campañas políticas en muchas regiones se financian con recursos ilegales sin hacer ruido. Y lo más grave: buena parte de esa ilegalidad se alimenta con el saqueo del Estado”, explicó.

En su análisis, la corrupción se convirtió en un aliado silencioso del poder criminal. “El país se está hundiendo en un pantanal donde la ilegalidad ya no depende de los políticos, sino que tiene un poder superior al de ellos”, subrayó.

La voz de la “Colombia profunda”

El analista hizo un llamado a los sectores sociales y ciudadanos que hasta ahora han permanecido en silencio: universidades, gremios, líderes regionales y comunitarios. Para Flores, ese sector —al que llama “la Colombia profunda, mayoritaria y no corrompida”— debe hacerse escuchar para evitar que el futuro quede atrapado entre el miedo y el fatalismo.

“No podemos resignarnos a repetir nuestra historia sangrienta. Necesitamos líderes que estén a la altura del momento y que no hagan política con el odio”, concluyó Flores, en un mensaje que mezcla realismo y esperanza en medio de la crisis.

Entrevista completa aquí:

