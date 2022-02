Fuerza Ciudadana defiende uso del nombre y la imagen del gobernador Caicedo en campañas políticas

Rafael Alejandro Martínez, integrante del partido político Fuerza Ciudadana, candidato al Senado y exalcalde de Santa Marta, defendió el uso del nombre y la imagen del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo , en campañas políticas. La controversia se desató por imágenes del actual mandatario departamental en piezas publicitarias, lo que a juicio de muchos constituye una flagrante violación del principio de la no participación en política por parte de funcionarios.

"Sin que él lo autorice, nosotros utilizamos esa imagen. Él ya dijo que no la usáramos, el tema es quién me obliga a quitármela, no me la voy a quitar ,me puedo poner la de Mickey Mouse o la de la propia procuradora, es decir, no hay restricciones en la ley, con los publicitas y todos los abogados hemos estudiado el tema", aseguró Martínez, a propósito de la dura polémica que se vive en el departamento, puesto que el uso del nombre del mandatario que se encuentra en el ejercicio del poder supone un rompimiento de la equidad en las campañas.

"Primero, la (imagen) de Duque no la usan porque se ahogan todos. Segundo, cuando Uribe tenía niveles de popularidad todos la usaron sin ningún problema", añadió el aspirante.

Según Martínez, la controversia no existía cuando se hacía campaña en el uribismo, pero que en esta ocasión se pretende perseguir a un "partido alternativo, progresista o porque todo lo que nosotros hacemos está mal".

Escuche a Rafael Alejandro Martínez en entrevista con Mañanas BLU, acerca de la polémica por el uso de la imagen y nombre del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, en campañas políticas de Fuerza Ciudadana:

