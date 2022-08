Germán Vargas Lleras confirma que Cambio Radical no hará parte del gobierno de Petro

En su columna dominical, “Cambio de mando”, el ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras , dio a conocer sus visiones del gobierno que termina y del que se posesiona este domingo 7 de agosto. Vargas Lleras resaltó que el gobierno del presidente Duque no fue fácil por cuenta de la pandemia.

“El presidente Iván Duque, hay que reconocerlo, no la tuvo fácil para ejecutar su plan de gobierno. La pandemia de covid-19 puso a prueba la capacidad de nuestro país para mantenerse a flote.”, aseguró.

Al presidente saliente Iván Duque lo calificó como un demócrata, pluralista y que tiene respeto a la institucionalidad.

“Termina su período un hombre preocupado por acertar y por cumplir, afable y conciliador, terco como la mayoría de los mandatarios pero, ante todo, correcto y decente. No me cabe duda de que en poco tiempo vamos a añorar ese talante.”, escribió.

También, el líder natural del partido Cambio Radical, dio su visión del gobierno entrante. Aseguró que los anuncios del nuevo gobierno no arrojan sino incertidumbre y temores en muchos sectores, y dice que: “sin aún conocer los textos de las reformas, me adelanto a señalar que no suenan nada bien”.

Vargas Lleras dijo que le preocupa, entre otras cosas, la reforma tributaria, los anuncios en materia de salud y la reforma agraria.

“Me preocupa que con la introducción de los nuevos tributos y el incremento de algunas tasas sigamos profundizando nuestra pérdida de competitividad, continúe la salida de capitales y no se consiga atraer nuevas inversiones, ni locales ni foráneas.”, aseguró el ex vicepresidente.

Su columna termina con un párrafo en el que deja claro la posición de su partido frente al gobierno entrante:

“Cambio Radical, por el contrario, no hará parte del Gobierno y no se compromete de antemano y a ciegas a votar estos proyectos. En general, compartimos las mismas preocupaciones que millones de colombianos y difícil será llegar a acuerdos con posiciones tan antagónicas. Ya iremos viendo si se puede lograr algún consenso, pero tengo el pálpito de que aquí no habrá espacio a ninguna deliberación. Solo amigos incondicionales o contradictores, a quienes me temo tratarán como enemigos de la causa. Vaya acuerdo nacional.”

Esto deja entre ver que los esfuerzos del presidente del Senado, Roy Barreras, no dieron frutos para acercar a Cambio Radical al nuevo gobierno, como lo hizo con partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador o la U.

