Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respaldará consulta popular del Gobierno Petro

En una rueda de prensa, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se convirtió en el primer mandatario regional del país en respaldar públicamente la consulta popular que el presidente Gustavo Petro presentará al Congreso este 1 de mayo.

La iniciativa del Gobierno busca salvar, por vía ciudadana, la reforma laboral que incluyen el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos.

Añade que está seguro de que ninguna empresa va a quebrarse por decirle sí a una consulta popular que pretende pagar horas nocturnas, pagar dominicales y festivos.

Amaya también habló de los argumentos de algunos sectores empresariales y políticos que señalan que estas medidas afectarían la estabilidad económica del país, frente a esto aseguró que ha dialogado con empresarios que no comparten esa visión alarmista y que no es cierto.

Durante su intervención, Amaya subrayó que su respaldo a la consulta no obedece a intereses políticos ni a una alineación automática con el Gobierno nacional.

“Esta es una posición coherente con mi historia de vida. Gracias a los dominicales y horas extras de mi papá, hoy estoy aquí”, expresó.

Frente a las preocupaciones de los pequeños empresarios, añadió que, precisamente, para darles un alivio a ellos se podría contemplar una futura reforma tributaria.

El gobernador también aprovechó la oportunidad para referirse a su futuro político. Aunque no confirmó una eventual candidatura presidencial, dejó la puerta abierta: “Todavía no he decidido si me lanzo a la Presidencia. Según mis cuentas jurídicas, tengo hasta el 30 de mayo”.