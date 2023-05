Gobierno, fondos privados y trabajadores expresaron puntos de vista sobre la reforma pensional

Inició el nuevo ciclo de audiencias públicas sobre los alcances de la reforma pensional que el Gobierno pondrá a consideración del Congreso de la República en las próximas semanas, después de radicada la ponencia.

Según los cálculos de la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima de esa corporación, la ponencia sería radicada entre el 15 y el 17 de mayo, previo a la realización de tres audiencias públicas, y agregó que el inició de la discusión del articulado estaría previsto para el 23 y 24 de mayo.

¿Qué propone la reforma pensional?

Durante la audiencia la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó el sistema de pilares que contempla la iniciativa.

“El pilar solidario es para aquellos colombianos y colombianas que no tienen un ingreso al llegar a sus 65 años de edad, en este caso el Estado les ofrece tres veces lo que tiene hoy el programa - Colombia mayor - y con un artículo que hemos dejado claramente, que en la medida en que el estado económico del país avance, se mejore, pues vamos a ir ajustando este pilar solidario”, explicó.

La ministra agregó que el segundo pilar es el llamado ‘semicontributivo’, el cual vincula a los colombianos que cotizan, pero que no alcanzan a cumplir con los requisitos de pensión.

“A esos ciudadanos no les vamos a devolver, sino que les vamos a transformar esto en una renta vitalicia para que efectivamente la vejez sea más digna”, indicó.

La funcionaria destacó que el tercer pilar es el ‘contributivo’, que tiene una doble connotación y explicó que en primera medida busca fortalecer el sistema público que se refleja en Colpensiones.

“Por eso hemos determinado que, hasta tres salarios mínimos, todos los colombianos y colombianas deben cotizar en un fondo público y de tres salarios mínimos en adelante, sus excedentes, se van a un fondo de ahorro individual que va ayudar para que su pensión al final sea la pública más lo que se tenga en ese ahorro individual”, dijo la ministra.

Subrayó que el cuarto pilar es el de llamado ‘ahorro voluntario’, para que “quien tenga un poder adquisitivo más alto, pueda ahorrar más y al final para su pensión haga una sumatoria con los otros tres pilares”.

Gloria Ines Ramírez confió en que el Gobierno nacional convoque a sesiones extraordinarias para avanzar no solo en la reforma pensional sino la laboral.

Colpensiones y los fondos privados

Durante su intervención, el presidente del Colpensiones, Jaime Dussan, aseguró que el debate de la reforma pensional no se puede ideologizar e hizo un llamado a la concertación con los fondos privados.

“Aquí no podemos tomar este debate en particular que tiene que ver con las reformas sociales como la confrontación entre los sectores de la sociedad que no se pueden reconciliar”, dijo.

Dussan destacó que los dineros de los colombianos sin importar en qué fondo estén y, si están bien protegidos, no va afectar el crecimiento de la economía nacional.

Santiago García, presidente de la firma aseguradora Skandia, afirmó que como está planteada la reforma pensional vulnera los derechos de los ciudadanos a escoger el futuro de sus pensiones.

“Los trabajadores deberían tener el derecho a decidir si construyen su ahorro pensional en una entidad pública o privada, como está escrito el proyecto de reforma le estamos quitando a 9 de cada 10 colombianos por su distribución salarial, les estamos quitando el derecho a elegir del dinero que reciben mes a mes a donde lo quieren llevar”, expresó.

Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos, hizo una llamado al Gobierno y al Congreso de la República para pensar en las siguientes generaciones y realizar los cambios necesarios para pensar en los jóvenes.

Señaló que los jóvenes son quienes llevan una carga de inequidad generacional altamente concentrada hoy en pocas personas con beneficios generosos.

“Hoy los jóvenes no se preocupan de cómo se van a sostener en la vejez, la ven muy lejana. Lo más importante es que si no cambian las pensiones en el futuro van a estar seriamente comprometidas y van a hacer impagables”, puntualizó.

Las Centrales Obreras

Fabio Arias, Fiscal General de la CUT, ratificó su apoyo a la reforma pensional liderada por el Gobierno Nacional que busca recuperar derechos que le han sido arrebatados a los trabajadores.

“Cada vez hay menos pensionados, la cobertura no ha mejorado absolutamente nada y por tal motivo todo lo que se dijo hace 30 años, por varios dirigentes políticos en materia de reforma pensional y de salud no se ha hecho absolutamente nada”.

Consideró que el umbral para la reforma pensional debe ser todavía más alto que los salarios mínimos que fue lo que presentó el Gobierno.

Fabio Arias, aseguró que las reformas a la salud, la pensional y la laboral son fundamentales para enfrentar la desigualdad que padecen hoy los colombianos.

