Gustavo Bolívar sobre Daniel Quintero: "Si aceptamos un imputado, los aceptamos a todos"

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar sorprendió con una publicación en su cuenta de X en la que denunció “ataques de influencers que antes hablaban bien” de él y “hablaban mal de candidatos que ahora alaban”.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Bolívar respondió a su polémica propuesta conocida como PPP (Publicidad Política Pagada), pero también abordó otros temas relacionados con las elecciones presidenciales del 2026 y los nombres que ya suenan en la carrera.

Específicamente, habló del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y su situación jurídica. El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) se preguntó “hasta dónde va el límite del compromiso jurídico” de una persona si decide ser precandidato a la Presidencia.

“No lo hago personal, no por él, porque puede haber más personas en la misma situación. ¿Aceptamos gente investigada? Sí, porque investigaciones le abren a todo el mundo; a mí me han abierto 80 y pico. ¿Aceptamos gente imputada? Entonces, ahí cambia el discurso, porque cuando hay una imputación es porque un fiscal o una fiscal ha recogido elementos suficientes para inferir que una persona pudo haber cometido un delito”, indicó.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Foto: Blu Radio

Y es que, cabe recordar, en junio se desató una polémica luego de que sectores denunciaran que el presidente Gustavo Petro había, supuestamente, promovido a Quintero como precandidato durante un vento en Medellín; aunque el exalcalde no intervino en ese momento.

En ese sentido, Bolívar aclaró que la imputación no es una condena y “hasta ahí está la discusión". De hecho, recordó cuando en 2022, durante campaña, hizo varias publicaciones contra Rodolfo Hernández al estar imputado por corrupción.



"Si aceptamos uno, aceptar a todos”

"Si aceptamos un imputado por la justicia, entonces con qué cara salgo yo cuando hice toda la campaña en favor de Petro en 2022, porque Rodolfo Hernández estaba imputado por corrupción; entonces yo digo, con qué cara cuando me van a sacar todos los tweets de la campaña diciendo: ‘pero cómo van a votar por un imputado por corrupción’. Entonces, resuélvanme ese ese acertijo. O sea, estoy diciendo es hasta dónde la vamos a llevar porque si aceptamos uno, tenemos que aceptar a todos”, recalcó.



Propuesta de las PPP

Gustavo Bolívar presentó una controvertida propuesta. Explicó que, de cara a las elecciones del 2026, lo que busca es bajarles el tono a esos ataques en redes sociales.

Su idea, conocida como PPP (Publicidad Política Pagada), busca que los influencers que apoyan a candidatos políticos identifiquen sus publicaciones como publicidad. A través de un sencillo hashtag, Bolívar quiere establecer un estándar de autorregulación ante este creciente fenómeno.

"Veo que en las redes sociales hay ataques contra unos, contra el otro; yo he sido víctima también de ataques, pero quienes no hacemos eso nos sentimos en desventaja porque yo sería incapaz de pagarle a alguien para que me ataque a un contrincante. Entonces, yo lo que le digo es: venga, porque no nos sinceramos, nos autorregulamos y que cada persona pueda escribir abajo de un post, donde está promocionando una campaña, que ha recibido plata por eso (…) Publicidad Política Pagada", detalló.

Entre otros temas debatidos, se abordó la hipocresía en la política respecto al uso de influencers, especialmente aquellos que han sido contratados por entidades estatales. Bolívar defendió que, aunque no es ético que los influencers sean empleados públicos, no hay problema en contratarlos para difundir información que los medios de comunicación tradicionales no cubren.