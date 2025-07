Gustavo Bolívar propone el PPP en redes: “Me apoyaban en abril y en junio me atacan, eso está raro”

En medio del creciente debate sobre el papel de los influenciadores en la política colombiana, Gustavo Bolívar, precandidato presidencial y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), propuso una iniciativa que busca mayor transparencia en las redes sociales durante las campañas electorales. Durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bolívar presentó su idea de implementar una etiqueta identificativa: #PPP (Publicidad Política Pagada), con la cual se señalarían los contenidos promocionales que han sido remunerados por campañas.

“Lo que no me parece es que una persona con influencia sobre cientos de miles o millones de personas esté jugando con eso, un día con uno, otro día con otro. Eso no es serio”, afirmó Bolívar, al justificar su propuesta.

La propuesta PPP: un llamado a la autorregulación

La principal inquietud del precandidato gira en torno a la falta de claridad sobre los contenidos pagados en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Bolívar enfatizó que no busca estigmatizar a los influenciadores, sino promover un ejercicio más ético y transparente en la comunicación política.

“Si yo pago un influencer, lo voy a decir. Voy a poner #PPP para que la gente sepa que ese mensaje ha sido financiado. Eso no es ilegal, es parte del trabajo comunicacional, pero debe hacerse de forma clara”, aseguró.

El exsenador aclaró que hasta ahora no ha pagado a influenciadores por promocionar su imagen política, pero reconoció que probablemente lo hará en el futuro por el alcance que tienen en redes. “Es un órgano de difusión muy importante. Pero si pago, lo diré. Y si otro lo hace, también debería decirlo”, sentenció.

Influenciadores en la política: ¿nueva herramienta o zona gris ética?

El uso de influenciadores en campañas ha generado un amplio debate, especialmente por la delgada línea entre comunicación legítima y manipulación de la opinión pública. Bolívar señaló que este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más evidente y con impactos significativos en el electorado.

“En marzo me apoyaban, en abril otro candidato y en junio ya me atacaban. Claramente hay plata detrás de esos cambios de opinión. Eso desinforma y genera desconfianza”, denunció.

La discusión también alcanzó a quienes, tras apoyar a un político, son contratados por el Estado. Para Bolívar, no hay ilegalidad en ello si las funciones son claras y el contrato responde a necesidades de comunicación institucional.

“No son empleados públicos, son contratistas. Muchos hacen tareas que los grandes medios no cubren. Lo que debemos definir es cómo se informa eso a la ciudadanía”, explicó.

Ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí, y que hablaban mal de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente. El engaño no le hace bien a la democracia.#PPP pic.twitter.com/zIwbJUBzFa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 10, 2025

La delgada frontera entre contratista y propagandista

Cuando se le cuestionó sobre la ética de contratar a influenciadores que luego acceden a contratos estatales, Bolívar defendió la práctica, siempre que se distinga el trabajo institucional del activismo político.

“Así como se pauta en Caracol o RCN por millones de pesos, también se puede hacer en medios alternativos. No se trata de si es legal, que lo es, sino de la transparencia al hacerlo”, apuntó.

Además, el precandidato subrayó la necesidad de no equiparar a todos los influenciadores. Algunos, según él, tienen formación académica en comunicación o derecho, y aportan contenido con fundamentos. Sin embargo, reconoció que hay otros que solo siguen la pauta de quien los contrata.

“No todos los influenciadores son periodistas. Muchos son difusores de ideas y prestan un servicio legítimo, pero debemos sincerar el debate”, comentó, en referencia al uso del término “medios alternativos” por parte del gobierno.

El Frente Amplio y su papel en la candidatura de Bolívar

Más allá del debate sobre redes sociales, Bolívar abordó su relación con el presidente Gustavo Petro y su posible apoyo en la contienda. Aunque se le percibe como el precandidato más cercano al oficialismo, él mismo aseguró que no hay un respaldo explícito.

“El presidente no tiene candidato. Si lo tuviera, estaría dañando la convocatoria a un Frente Amplio. Yo no he empezado campaña porque estoy esperando que se definan las reglas claras”, explicó.

En ese sentido, reiteró que solo lanzará oficialmente su candidatura si se garantiza que el mecanismo de elección será una consulta democrática dentro del Pacto Histórico.

Daniel Quintero, Cárdenas y los dilemas morales

La entrevista también abordó otros temas políticos, como la posible candidatura de Daniel Quintero, a quien Bolívar mencionó sin personalizar pero cuestionando su situación judicial. “Si aceptamos un imputado, tenemos que aceptar a todos. Eso plantea un dilema moral”, expresó.

Respecto al precandidato Mauricio Cárdenas, Bolívar se mostró abierto al diálogo, incluso aceptando una invitación a tomar café, a pesar de estar en orillas ideológicas distintas. “No tengo ambiciones personales. Esto es por una causa, no por cargos”, puntualizó.