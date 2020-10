Hundimiento de moción de censura al ministro de Defensa fue prevaricato: senador Robledo

El senador Jorge Robledo aseguró que la decisión de levantar el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa en el Senado este jueves fue un acto contra la democracia y aseguró que los congresistas cometieron prevaricato.

Esa votación fue prevaricato, en el Senado no pueden votar lo que se les dé la gana. Ese cuento de que son mayoría y pueden votar cualquier cosa, no. Un debate de moción de censura, cuando se cumple el número de senadores que lo piden, tiene que hacerse. Lo de ayer fue un acto de barbarie y totalitarismo.

“Abusaron de la mayoría para matonear a la minoría”, opinó el senador opositor.

Jorge Robledo dijo que lo sucedido durante la sesión fue grave y que fue evidente una interferencia de poderes ya que lo sucedido durante la sesión habría sido ordenado desde la Casa de Nariño. El legislador tildó de “enmermelados” a sus colegas que votaron por el hundimiento de la moción de censura y aseguró que de manera cobarde violaron la ley.

“Les dio miedo, se agallinaron. Ellos saben que es un ministro que ha mentido, corrupto. Eso es lo que no nos dejaron explicar. Ese es el fondo del problema”, criticó.

Robledo defendió el papel de la oposición en el Congreso y dijo que se estudia entablar recursos tras el hundimiento de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

“Ahora se irritan porque hacemos debates de corrupción. A mí no me pagan para quemarle incienso a la Casa de Nariño, ese no es mi oficio”, sostuvo.

“Vamos a apelar a todos los recursos legales que tengamos a nuestro alcance. Lo que hicieron ayer fue una monstruosidad. Esos caminos del autoritarismo uno sabe cómo empiezan y no como terminan”, sostuvo.

El congresista Ernesto Macías, quien junto a Paola Holguín presentaron la proposición que derivó en el hundimiento del debate, dijo que la oposición se presenta como ‘la pobre viejecita’.

“Lo que hicimos fue apelar la decisión de la mesa directiva. La máxima autoridad del Congreso es la plenaria”, afirmó Macías.

“Nosotros no hemos prevaricado”, aseguró.

El senador Macías dijo que la intención de la proposición era evacuar el tema para abordar otros “más importantes”.

“Las mayorías quisimos no desgastar más al Congreso en el mismo debate, cuando hay temas mucho más importantes”, sostuvo el congresista.

