Hundimiento de referendo por regiones es "chambonada política", dice senador Fredy Muñoz

El senador León Fredy Muñoz, una de las voces críticas en el Congreso y miembro de la Alianza Verde, ha emergido como una figura central en el reciente hundimiento del proyecto de referendo que buscaba una mayor autonomía fiscal para los departamentos.

En diálogo con Mañanas Blu, no solo detalló las razones detrás de su voto en contra de la iniciativa, sino que, también, ofreció una perspectiva interna sobre las negociaciones para futuras coaliciones legislativas y abordó una controversia relacionada con su período como embajador en Nicaragua.



"Una chambonada política"

El referendo, que proponía una redistribución significativa de los ingresos nacionales, fue rechazado en la Comisión Primera del Senado con ocho votos en contra, siete a favor y cinco abstenciones. El senador Muñoz fue enfático al describir el proyecto como una iniciativa con "nada" de popular, gestada por el Centro Democrático y promovida por figuras como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Muñoz denunció que los promotores "engañaron la gente" al solicitar firmas bajo la premisa de obtener más recursos para los departamentos, una propuesta que, según él, "todo el mundo quiere".

Subrayó que la mayoría de las firmas (80%) fueron recolectadas entre Bogotá y Antioquia, y señaló "muchas irregularidades en la financiación de esta recolección de firmas".

La principal objeción de Muñoz radica en la naturaleza de la propuesta, que pretendía que el 50% de los recursos de renta y patrimonio recaudados por la nación se quedaran en los departamentos y en Bogotá. "Ese es el 50% del recurso de renta y patrimonio. Y, ¿para dónde iban? Pues para los departamentos más fuertes, más grandes, que más recaudan, que tienen industrialización, y para Bogotá", afirmó Muñoz, destacando que estas ciudades son las que más aportan al presupuesto nacional.

Escuche la entrevista aquí: