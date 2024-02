Intervención de la OEA menoscaba autonomía de la Corte Suprema de Justicia: César Gaviria

Mientras que los integrantes de la bancada del Centro Democrático adelantan una ambiciosa agenda en la ciudad de Washington D.C., en su propósito de presentar ante el secretario General de la OEA, Luis Almagro, y a los integrantes de los distintos componentes del sistema interamericano de derechos humanos, como la CIDH, su posición frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro de que se estaría adelantando un golpe blando en su contra y se estaría demorando la elección de fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia; el expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, manifestó su total desconcierto y desaprobación por la posición adoptada por estos organismos internacionales.

En un comunicado, Gaviria calificó de asombro no sólo la postura del secretario Almagro, sino también de la CIDH respaldando la tesis del primer mandatario. Señaló el expresidente que no se puede vulnerar un aspecto esencial de la carta democrática interamericana correspondiente a la no interferencia en asuntos internos de los países que la suscribieron.

“Ambas declaraciones desconocen un componente clave de la carta, lo que implica interferir en la separación de poderes que son un componente principalísimo de un acuerdo que recibió la aprobación unánime de todos los miembros de la OEA, y avaló con su presencia, el entonces secretario de estado, Colin Powell, quien nos acompañó hasta el último momento a pesar de que en ese instante se produjo el ataque terrorista a las torres gemelas”, expresó Gaviria en el documento.

El exmandatario sostuvo que ya notificó de esta preocupación al actual embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y que lo respalda su larga experiencia como secretario general de la Organización de Estados Americanos durante los años 90, posterior a su paso por la Presidencia de la República.