"Presidente Petro está incurriendo en actos criminales y no como persona cuerda": César Gaviria El exmandatario Gaviria no sólo sostuvo que el presidente Petro incurrió en ilegalidades, sino que también hizo un señalamiento grave de que el primer mandatario no está actuando con la capacidad mental adecuada para gobernar al país y que sus actuaciones deberán ser juzgadas.