Invito a Petro a apoyar a quienes no lo apoyamos: Johana Aranda, única alcaldesa de ciudad capital

Johana Ximena Aranda, la recién posesionada alcaldesa de Ibagué , Tolima , es la única mujer que estará al frente de una capital departamental en este periodo.

Uno de los temas a trabajar, según Aranda, es en una estrategia para acercarse al Gobierno Nacional.

"He invitado a Petro a abrir los brazos y apoyar a los candidatos que no respaldamos su proceso político. Es un llamado a la grandeza del presidente y que esta se note de esta manera", indicó Aranda.

A su vez, Aranda habló sobre su trabajo, el cual le permitió llegar a ser la mandataria de Ibagué .

Publicidad

"El trabajo en Tolima fue muy exitoso. Este departamento fue el único que tiene gobernadora y alcaldesa mujer de la capital. Ese trabajo nos permitió que el departamento nos diera acogida. Las mujeres han tenido un papel protagónico acá. Yo he venido ejerciendo hace 23 años, soy una mujer que la ciudad conoce", enfatizó.

Sobre su campaña

Publicidad

De acuerdo con Aranda, su campaña tuvo muchos matices, logrando derrotar a una maquinaria que había venido ejerciendo por varios años. Pese a que tuvo varios ataques, contó pudo contrarrestarlos y salir ganadora.

A su vez, contó que su cercanía y trabajo con los niños permitió que sus padres votaran por ella.

"La campaña fue muy difícil, nos atacaban en los debates de manera muy baja, pero aquí se encontraron con una mujer de carácter, haciendo honor a todas las ibaguereños y tolimenses que confiaron en mi. Le ganamos a una maquinaria que ha tenido el poder por muchos años", expresó.

Sobre su trabajo con los alcaldes

Publicidad

Johana Aranda afirmó sentirse muy cómoda cuando tiene la oportunidad de trabajas con alcaldes (hombres) de otras ciudades del país.

"Me he sentido muy cómoda, los alcaldes han sido generosos conmigo, han tenido la disponibilidad de sentarse, de darme consejos. He sido muy acogida por ellos y eso nos permite enriquecernos en nuestro ejercicio", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: