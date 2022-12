Jesús Aníbal Echeverri declina a su candidatura y se suma a la campaña de Ramos

Desde este viernes, el ahora excandidato y exconcejal Jesús Anibal Echeverri hizo pública su decisión de declinar a esa aspiración.

Este sábado, en el Parque de las Luces se hizo oficial su alianza con el aspirante por el Centro Democrático, Alfredo Ramos.

"Hemos logrado un gran acuerdo sobre temas muy profundos de la ciudad y me honra mucho que el doctor Jesús Aníbal, un hombre que ha trabajado toda su vida en las calles, con las comunidades, defendiendo unos temas muy críticos de Medellín se una hoy con total generosidad a la campaña de Alfredo Ramos", dijo el candidato del uribismo.

"Esto no es de minorías ni de peleas, esto es de unir esfuerzos y por eso lo estamos haciendo. Esto no es de colores políticos ni de peleas (...) yo no soy de individualismos", dijo Jesús Aníbal Echeverri.

De otro lado, aunque Daniel Quintero del movimiento Independientes, Beatriz Rave del Partido Verde y Juan David Valderrama del movimiento Todos Juntos intentaron alianzas, en sus redes sociales ellos mismos confirmaron que no hubo acuerdo para una unión.

