Jorge Iván Ospina pide a UNP esquema de seguridad formado por reinsertados de Farc

El senador de Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, pidió al director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, que le sea asignado un esquema de seguridad pues, según manifestó, es el único parlamentario que no cuenta con un esquema de la entidad, adscrita al Ministerio del Interior y su vida estaría en riesgo.

En la carta enviada a Mora, el congresista señala que "la creciente inseguridad en Santiago de Cali y considerando que como senador de la República he venido liderando una lucha frontal contra las bandas criminales que agobian la ciudad, he denunciado la improcedencia de dejar bandidos en la calle a partir de la excarcelación masiva que sugiere la llamada “Ley del Jubileo” y he insistido en el control del armamento a través de la ley de mi autoría que crea el Sistema Nacional de Registro de Armas de Fuego, siento profundamente que mi vida y la de mi familia corren peligro, y dado que soy el único congresista colombiano que no tiene protección de la UNP, solicito muy respetuosamente que me sea asignada la seguridad correspondiente".

Adicionalmente, Ospina pide que ese esquema esté integrado por uno de los miembros reinsertados de la guerrilla de las Farc que cumpla con los requisitos exigidos por la UNP, "teniendo en cuenta la intención de reconciliación nacional existente y los Acuerdos de Paz firmados (...) considerando que se deben generar las condiciones para la inserción a la vida civil de los excombatientes, lo que se traduce en empleo, educación y salud. Abrir las puertas a la reconciliación es tender la mano a los que dejan la guerra, aún más cuando estos avanzan a paso firme en su propósito de dejación de las armas".

Pese a que aún no hay una respuesta oficial al respecto, fuentes de la Unidad Nacional de Protección explicaron que la seguridad de los congresistas es responsabilidad de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección (Dipro), y que los hombres que integran los esquemas de los parlamentarios son conductores de los carros asignados, en el marco de un convenio administrativo firmado, en este caso, con el Senado.

Adicionalmente, desde 2015, el senador envió una solicitud a la UNP para que ese hombre de protección fuera una persona sugerida por él, la cual no cumplía con requisitos mínimos, cómo saber usar el arma de dotación. Posteriormente le fueron enviadas las hojas de vida de otros aspirantes, a los cuales él no dio visto bueno.

En todo caso, se aclaró, además, que los integrantes de las Farc que se desmovilicen y entren a hacer parte de la Unidad solo podrán conformar esquemas de miembros de esa guerrilla, tras la dejación de armas, y de personas que hagan parte del movimiento político. Lo anterior conforme a lo acordado con el Gobierno en La Habana, Cuba.