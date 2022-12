Jorge Robledo anunció que será candidato a la Presidencia en 2022

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo anunció su aspiración a postularse como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022.

Cuando termine el periodo de Iván Duque, el congresista, quien tuvo la misma posibilidad en los comicios anteriores, en diálogo con Noticias Caracol reiteró que un pacto nacional amplio podría ser una buena opción de transformación del país.

“He tomado ya una decisión de presentar mi nombre como candidato a la Presidencia de la República para el 2022, presentarles el nombre a los colombianos. La idea es aspirar a partir de un pacto nacional, el más amplio, que sea posible construir socialmente hablando con prácticamente todos los colombianos”, dijo Robledo.

“Todo el que tenga una aspiración y crea que puede dirigir las transformaciones que necesita Colombia o mantener el statu quo, porque hay otros que se lanzan es a que no cambie nada, ahí tenemos a Duque que es representante de eso. En mi caso voy a hacer mis propuestas y las presentaré en un proceso en el tiempo”, agregó

Reafirmó el compromiso de trabajar por la paz y consolidar lo pactado, entre otras, se refirió a Gustavo Petro, de quien dijo tener discrepancias y que por eso no votó por él en las elecciones anteriores, donde el senador de la Colombia Humana salió derrotado contra Iván Duque.

“Hay que plantear la idea de que la paz hay que lograrla y consolidarla. Se sabe que yo no voté por Gustavo Petro, tenemos enormes desacuerdos y me ha declarado una especie de guerra, por ejemplo, en la Alcaldía de Claudia López, creo que en eso se equivoca, porque no puede suceder que a uno le digan maltratándolo como barras bravas, que aquí el que no esté de acuerdo con Gustavo Petro entonces es uribista. ¡Hágame el favor!”, dijo el máximo representante del Polo Democrático.

