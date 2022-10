Jóvenes debe ser la prioridad del próximo Congreso y Presidencia

La Ruta Colombia ha llegado al departamento de Antioquia. allí la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, advierte que si el nuevo Congreso no toma medidas para combatir a la criminalidad en la región, los jóvenes serían los más vulnerables para ser reclutados por las bacrim e incluso por los carteles mexicanos que ya están disputando el control del microtráfico del departamento.



La falta de oportunidades de empleo y estudio está llevando a los jóvenes a ser parte de las bandas criminales que controlan el micro tráfico en las cerca de mil ollas que hay en Medellín, y las disputas por algunos municipios del departamento.

Así lo asegura Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación, según los resultados de algunas de sus investigaciones, hay una alta preocupación por la influencia del crimen transnacional que está reclutando a los jóvenes.

Publicidad

“Acá un gran reto es cómo desactivar un conflicto urbano tan violento, tan sanguinario y tan demencial como el que hemos vivido. Cómo evitar que quienes viven del crimen internacional no se tomen estás comunas, estos territorios y no llevan a miles de jóvenes más a la drogadicción o la guerra”, explica Quijano.

Julián, es un joven de 22 años, es saxofonista y desde hace cuatro años se la rebusca en las calles para pagar la Universidad. Él como muchos otros jóvenes de Antioquia piden apoyo para estudiar.



"Invito al Estado, a los candidatos y a todas las personas que gobiernan que si van a invertir en la seguridad, más seguro una persona con un instrumento, un saxofón no lo hay, es más seguro quitarle un arma y ponerle otro tipo de arma que de vida y que no la quite", dice.

Le puede interesar: ¿Cómo es el proceso de votación en las cárceles de Colombia?

El electorado juvenil de Antioquia, pide a los políticos más oportunidades para quienes son el futuro del país.