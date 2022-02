La extraña autoterapia de Rodolfo Hernández de ver carros en la calle para poner la mente en blanco

Rodolfo Hernández, aspirante a la Presidencia , contó la extraña forma en que logra concentrarse, mediante la técnica de poner en mente su blanco: mirando carros en la calle. El exalcalde de Bucaramanga narró detalles poco conocidos de su vida en el especial 'El lado B de los candidatos' de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

"Yo voy a hacer una reconciliación del ego con el yo real, casi todos los días. Es una concentración para poner la mente en blanco y olvidarme de todo. Lo hago concentrado, haga de cuenta que usted se pare en la carrera Séptima y ve pasar carros, con el fin de poner la mente en blanco", contó el candidato.

"Usted tiene que pasar los carros tan rápido hasta que quede el telón totalmente en blanco. Entre más tiempo dure con esa imagen en la mente, de total luminosidad limpia, más descansa. No es fácil, pero se puede", añadió.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que la terapia la lleva a cabo donde una profesional, a quien gustosamente le paga la sesión. Además, aseguró que le ha sido de gran beneficio.

"La imagen es como un cine cuando no hay película, pero es bien iluminado, eso es lo que ponemos. Yo tengo una señora que me hace eso, porque de todas maneras toca una persona que le ponga la música, la luz, que esté pendiente, que sepa de ese tema y yo le pago la sesión con el mayor gusto. Me ha servido muchísimo", complementó.

Escuche a Rodolfo Hernández hablar sobre su extraña 'autoterapia' para poner la mente en blanco:

Escuche completo el especial 'El lado B de los candidatos presidenciales' con Rodolfo Hernández en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: