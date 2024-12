"La política de amedrantamiento de Petro no pegó en el Congreso": Efraín Cepeda

"Ahí está el resultado de tratar de imponerle al Congreso”, respondió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al presiente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma política este lunes, 16 de diciembre.

Este nuevo golpe al Gobierno llega tras la llamada ley de financiamiento , que tampoco fue aprobada; así como la proposición que buscaba aplazar el debate de la reforma a la salud para 2025.

En diálogo con Mañanas Blu, Cepeda comentó que la señal que envían desde el Congreso es que se le “debe respetar”, así como a las demás instituciones y entidades que toman decisiones tan importantes para el país.

En ese sentido, dijo que “amedrentar” no es la forma para tramitar las leyes. Por eso, hizo un llamado al Gobierno, explicando que se quedarán en la “orilla” de concertar y no de imponer.

“Creo que la política de amedrantamiento aquí no pegó, aquí no caló en el Congreso de la República y menos mientras yo sea presidente. No es amedrentar al Congreso, no a las cortes, sino respetando sus decisiones”, aseveró.

Mientras yo sea presidente del Congreso voy a defender al legislativo como un poder público, absolutamente independiente que toma sus decisiones agregó.

El presidente del Senado también se refirió al momento de las votaciones. Según indicó, el cuórum no se logró completar porque la reforma en sí “no gustaba” y fue ahí que los miembros de las bancadas se empezaron a retirar.

“El cuórum se fue rompiendo porque, creo, la reforma no gustaba y las bancadas se fueron retirando poco a poco. De manera que esa fue crónica de una muerte anunciada (…) Las conciliaciones no se pueden hacer en sesiones extras y entonces había que acoger a ciegas lo que venía de la Cámara de Representantes”, detalló.

Aseguró que algunos “pusieron palos en la rueda” y se alargó la discusión hasta que el Congreso se quedó sin cuórum. Ante las críticas, respondió que puso el debate en el orden del día, en séptimo lugar, porque para él son “igual de importantes los proyectos de los congresistas como los del Gobierno nacional”.

“Me quedé hasta el final, pero se rompió”, puntualizó.