Las fracturas de Cambio Radical tras la derrota de Vargas Lleras

La derrota de Germán Vargas Lleras en la primera vuelta presidencial, anticipada por las encuestas, pero que aun así tomó por sorpresa a muchos que esperaban un mejor resultado, ha generado tensión al interior de Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente.

Congresistas y directivos de la colectividad siguen sumando y restando, analizando el mapa de cómo quedaron distribuidos los votos y buscando una explicación. Lo cierto es que Vargas obtuvo 1.407.840 votos, casi 760.000 votos menos de los que consiguió Cambio Radical en las pasadas elecciones legislativas.

Aunque hay sectores que responsabilizan a los congresistas, señalando que “no trabajaron como debían y estaban desde hace tiempo con el uribismo”, los parlamentarios han mostrado resultados y adjudican lo ocurrido a fallas en la estrategia de campaña.

El senador Carlos Fernando Motoa, quien repite curul en el próximo Congreso y es considerado una revelación de Cambio Radical en el Valle, hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter (@senadormotoa) en la cual destacó la preparación del candidato y atribuyó el desenlace a “la inexperiencia del gerente y sus asesores”.

#GermanVargas era el candidato más preparado pero su Gerente de campaña inexperto y asesores principiantes y con poca visión regional hicieron trizas el mejor plan de gobierno. — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 27, 2018

El exministro Luis Felipe Henao, el más fiel escudero de Germán Vargas Lleras y quien fue su gerente de campaña, aprovechó una entrevista al columnista y abogado Ramiro Bejarano en el programa Semana en Vivo para responderle a Motoa y endilgarle responsabilidad.

Aunque Henao eliminó el trino, Motoa lo leyó e hizo una férrea defensa de su apoyo a Vargas con una imagen en la que mostró resultados.

En el valle no se sintió el empuje de otros aliados que se sumaron a la campaña, como los amigos de Dilian Francisca Toro. Nosotros cumplimos, ¿y el resto? pic.twitter.com/v08EICPAQL — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 27, 2018

Aunque es cierto que en este momento Motoa respalda a Iván Duque y adherirá formalmente a esa candidatura en las próximas horas, también es una realidad que tuvo una participación activa en la fallida campaña de Vargas Lleras. De hecho, lideró una manifestación política en el centro de eventos Valle del Pacífico a la que se calcula asistieron unas 10.000 personas.

El analista político de la Universidad Externado, Carlos Arias, explicó que lo que realmente habría ocurrido con Vargas Lleras es que falló la asesoría de comunicación y estrategia política de la campaña.

“Los asesores y el mismo candidato no entendieron que la política en Colombia se transformó. La comunicación política se transformó y cada vez es más importante en elecciones uninominales a alcaldías, gobernaciones y Presidencia, la imagen del candidato, el carisma del candidato. El voto de opinión que necesitaba Germán Vargas Lleras para equilibrar su voto de maquinaria no lo tuvo y no lo tuvo por culpa de él mismo y sus asesores”, anotó Arias.

Lo cierto es que en las últimas horas se han hecho evidentes los roces entre integrantes del partido y que Motoa adherirá mañana mismo a la campaña de Duque, a la que se cree llegarán más pronto que tarde los demás miembros de su partido.