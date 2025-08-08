Ley buscaría que dueños de perros y gatos hagan proceso obligatorio para combatir el abandono animal

¡Atención dueños de mascotas! Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Colombia busca implementar un sistema de identificación nacional obligatorio para perros y gatos, que incluiría un microchip y una "cédula" digital para cada animal.

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Germán Rosso, autor de la iniciativa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, que el objetivo es establecer un control más estricto sobre la tenencia de mascotas y combatir el abandono animal, un problema creciente en el país.



Además del chip, se expediría una "cédula" en formato digital para cada mascota.

Plataforma centralizada nacional: Toda la información recopilada se integraría en una plataforma digital única de orden nacional. Esto permitiría tener un registro centralizado, algo que actualmente no existe en Colombia, donde los sistemas de identificación están dispersos y son regulados por entidades territoriales o particulares.

Beneficios de este proyecto de ley para mascotas

Control del abandono: La medida busca ejercer mayores controles sobre aquellas personas que irresponsablemente abandonan a sus mascotas.

Facilitaría la recuperación de mascotas extraviadas al hacer más sencilla su identificación y el regreso a su hogar.

Facilitaría la recuperación de mascotas extraviadas al hacer más sencilla su identificación y el regreso a su hogar. Asistencia a animales callejeros: La iniciativa también contempla la posibilidad de identificar a los animales en situación de calle para brindarles asistencia, como campañas de esterilización y vacunación, gestionadas desde lo público. El proyecto busca la forma de conseguir recursos para la implantación del chip y la inscripción en la plataforma para estos animales y para personas de bajos recursos.

Regulación unificada: Actualmente, existen plataformas de identificación en algunas ciudades como Bogotá o incluso en México, pero operan de forma dispersa. El proyecto busca unificar todo en una sola identidad o plataforma centralizada regulada por el Estado.



El representante Rosso indicó que los costos actuales de implantación y registro del chip rondan los 40.000 a 50.000 pesos. Sin embargo, se espera que con una implementación masiva y organizada, estos costos se reduzcan significativamente.

La implementación de este sistema requeriría un considerable "aparataje institucional" por parte del Estado. Surge la pregunta de cómo se logrará cedular a la gran cantidad de perros y gatos callejeros. No obstante, el autor del proyecto ha señalado que la idea es que el Estado cubra los costos para estos animales.

Algunos críticos argumentan que darle una "cédula" a un perro es "exótico", pues las cédulas humanas implican deberes ciudadanos que no aplican a los animales. Sin embargo, se ha aclarado que la identificación es clave para el seguimiento, salud y asistencia de los animales.

El proyecto de ley se encuentra en debate en el Congreso y se espera definir un plazo perentorio para que las plataformas de identificación existentes se unifiquen bajo el nuevo sistema nacional.