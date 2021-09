Ministra Karen Abudinen dice que no renuncia y que no se robó dinero de contratos

Después de un agitado mes de la polémica de la presunta pérdida de al menos de 70.000 millones de pesos en el contrato con la unión temporal Centro Poblados, para instalar puntos de conexión de internet en escuelas y colegios del país, la plenaria de la Cámara adelanta un tensionante debate de moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen .

"Lo más fácil es que la ministra se vaya y todo se calma, no, lo más fácil es que yo me quede para acabar con este entramado. Los corruptos serían los mayores premiados con mi renuncia, han encontrado en mí, su mayor enemiga”, dijo la ministra al manifestar que no dejará el cargo.

La moción convocada por la oposición arrancó sobre las 10:00 de la mañana y fueron los representantes León Fredy Muñoz y Katherine Miranda los primeros que intervinieron, quienes, en primer lugar, le pidieron que renuncie a su cargo por haber permitido que se dieran las irregularidades en el contrato.

Hay otros que piden mi renuncia por oportunismo político en tiempo electoral, a ellos les pido que no piensen en las elecciones, centren sus intereses en los niños. Este proyecto tiene mejoría año a año, nos tienen que dar mejor tecnología y conectividad. El contrato no es de adquisición de equipos, porque tendríamos que tener obsolescencia Agregó la ministra

La ministra centró su intervención en asegurar que sí se actuó de manera temprana para frenar que el billonario contrato siguiera adelante, de la misma forma reiteró que ella actuó de forma transparente y que no benefició a ninguna persona o grupo económico, como tampoco tuvo beneficio particular alguno, que son las posturas que expondrán desde la oposición.

"Mi responsabilidad política consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del MinTic como lo he venido haciendo, poniendo la cara, a todos los congresistas los he mirado y escuchado sin temor. Lo más difícil es que me quede. No me resigno, país, no me resigno", señaló Abudinen.

La cargas políticas indican que la ministra tendría el apoyo de las mayorías, al menos 90 representantes que rechazarán la moción, votos que vendrán del Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y la mayoría del liberalismo. La votación se dará la próxima semana.

La ministra insistió en que fue una víctima de contratistas corruptos y reiteró que si hubiera estado interesada en encubrir a los contratistas, no los habría llamado a audiencia de incumplimiento.

Tras más de siete horas de debate, cerró intervención con dos argumentos: no conoce a los contratistas de Centros Poblados y la caducidad es el principal castigo contra el consorcio.

“Tenemos propiedades y cuentas embargadas, saldos de contratos que tienen en todo el país como el del INVIAS, esos saldos ya están embargados. No se evidenció la firma de la interventoría, anexos desactualizados. Sigue sin explicación el certificado bancario de 2017, aún con esa particularidad la Fiducia aprobó recursos a estos proveedores”, afirmó.