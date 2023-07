"Los ciudadanos lo que menos quiere ver es concurso de descalificaciones mutuas": Mininterior a Name

Una fuerte controversia se generó entre el nuevo presidente del Congreso, Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de que el jefe de la cartera de la política asegurara que este ganó la presidencia de la corporación gracias a una coalición de ‘líderes políticos tradicionales’.

“Tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que evidentemente tiene una fuerza especifica en el Senado de la República y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y que, por supuesto, respetamos”, indicó Velasco.

Lo dicho por el titular de la cartera generó una reacción por el legislador, quien señaló que el ministro es un líder tradicional ‘derrotado desde hace años’.

“Ciertamente yo no me reuní con el ministro Velasco. Por ahí dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me dijeron también jefes políticos que llevan una tradición, una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”, señaló Name.

Publicidad

Ante la respuesta del presidente del Congreso, el ministro del Interior volvió a referirse a la elección de Iván Name y aseguró que tiene plenas garantías de parte del Ejecutivo.

“Presidente @IvanNameVasquez, usted y yo fuimos compañeros del senado y compartimos ideas pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro que, con el respeto a la independencia de poderes el Gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas", respondió Velasco.

De acuerdo con el ministro, "en un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar".

Publicidad

Entorno a esta controversia, Name fue claro en indicar que este no se reunió con el ministro del interior de cara a la elección del presidente del legislativo.

“El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo, conversar. Yo no he sido un presidente del Senado elegido por la oposición, aquí no hay coalición ni de oposición, ni de Gobierno; aquí no existen las coaliciones hoy porque las demolió, las liquidó y la acabó el presidente de Colombia", dijo el senador, quien espera reunirse con el jefe de Estado, Gustavo Petro.