Los mensajes de Luis Pérez y Federico Gutiérrez a sus sucesores

A dos meses de dejar sus cargos como alcalde o gobernador, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, respectivamente, ya reconocen a sus sucesores.

De una corriente política diferente y con una votación superior incluso a la que obtuvo cuando llegó a la Alcaldía, Daniel Quintero reemplazará a Federico Gutiérrez y será quien defina el rumbo en los próximos cuatro años para Medellín.

A través de Twitter, el actual alcalde felicitó al ganador:

Felicitamos al Alcalde Electo de Medellín @QuinteroCalle .

Comenzaremos empalme para que Medellín continúe avanzando, y se asuma con inteligencia los retos de ciudad.

Le deseo lo mejor por nuestra Medellín. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 28, 2019

Gutiérrez también envió un mensaje a su sucesor.

“Que nunca se desconecte de las realidades de la ciudad. Que la ciudad es la gente y esto solo se entiende en la calle, en cada rincón. Hay todavía muchos retos, pero tendrá muchas posibilidades de seguir avanzando. Al nuevo alcalde que continúe lo que considere que va bien y lo mejore y donde considera que puede haber cambios, que lo haga con un criterio de ciudad”, dijo.

El actual alcalde de Medellín también le pidió al nuevo mandatario local que piense en EPM y la lucha contra los criminales.

“Que gobierne de cara a la gente y que siga cuidando mucho a EPM que es un gran patrimonio. Es y debe seguir siendo 100% pública”. Y agregó: “que no deje la lucha en contra las estructuras criminales porque ese esfuerzo no se puede perder, pero al mismo tiempo tiene que ser mayor la inversión en lo social. (...) Va a tener más recursos de los que tuvimos nosotros en estos 4 años gracias a que las transferencias de EPM van a avanzar”.

Finalmente, Federico Gutiérrez dijo que al nuevo alcalde lo reciben retos para avanzar en la calidad del aire y la sostenibilidad y movilidad eléctrica de Medellín.

En gobernación Luis Pérez le pide a su sucesor no “pensar en menuda”

Terminadas las elecciones regionales en Antioquia, el saliente gobernador Luis Pérez dio un mensaje de tranquilidad y éxito en el balance de la jornada democrática y le envió un mensaje a su sucesor.

“Felicitar al gobernador electo. Antioquia queda en muy buenas manos para que a partir del primero de enero del 2020 dirija con sabiduría nuestro territorio”, expresó Pérez Gutiérrez.

El gobernador de Antioquia aseguró: “los gobiernos nunca dejan de tener retos. Los ciudadanos siempre están esperando proyectos grandes de su gobernante. Yo no soy especialista ni quisiera, en consejos o reclamaciones al que sigue. Pido no caer en la tentación de molestar al que viene. (...) pero habrá algunos proyectos que pueden quedar inconclusos y yo siempre me referiré a los grandes proyectos, porque a mí la menuda no me gusta, me rompe los bolsillos. Al terminar mi gobierno yo espero llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para dejar financiado el Ferrocarril de Antioquia y qué bueno que si es voluntad del próximo gobernador lo continúe”.

El próximo encuentro entre alcaldes y gobernadores salientes y electos será para acordar el empalme para el cambio de gobierno.