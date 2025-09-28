Luis Carlos Reyes lanza su candidatura presidencial con el lema “Juego Limpio”

Luis Carlos Reyes anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de 2026, por el partido Movimiento Ciudadano Blanco. Esto se dio en medio de un evento en la localidad de Usme, donde el precandidato se vio acompañado de su esposa, Isabella Dishington, y su jefe de debate, Yeyron Valencia.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Industria y Comercio, iniciará una gira nacional para dar a conocer sus propuestas y empezar el proceso de recolección de firmas. Durante el evento dio un discurso enfocado en la seguridad y la paz, de la que, según él, Colombia tiene urgencia.

Los colombianos necesitamos seguridad en las ciudades y en el campo. Pero no la tendremos mientras sigamos entregándole a los capos de las economías ilícitas, del narcotráfico, del contrabando, del microtráfico en las ciudades y del lavado de activos, puestos a través de congresistas corruptos que están aliados, precisamente, con los criminales que financian la violencia y la inseguridad, buscando tomarse las entidades claves del Estado. Mientras quienes integran el gobierno nacional sigan persiguiendo ese espejismo de las reformas que se quedan en el papel y sigan entregando cargos esenciales para la seguridad nacional a los intereses criminales, que tienen a la vuelta de la esquina infiltrándolos, la PAZ no se va a materializar por arte de magia indicó Reyes.

El evento estuvo lleno de bailes y cantos culturales que rodeaban a Reyes y a sus acompañantes por las calles de la localidad. En medio de este suceso dio a conocer que su campaña estará acompañada por el eslogan “Juego Limpio”.

