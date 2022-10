Luis Fernando Velasco niega que esté buscando acercamientos con Iván Duque

El senador Luis Fernando Velasco, en diálogo con Mañanas BLU, desmintió las versiones que hablan de un posible acercamiento suyo con el uribismo y la campaña del candidato Iván Duque.

“El Partido Liberal tiene un excelente candidato. Un candidato que tiene historia, que es un hombre que creo que en esta polarización del país es una excelente opción. Lo defiendo no solo por mi obligación como liberal, sino por convicción”, precisó.

Publicidad

“La reunión con Uribe no tiene nada que ver con acercamientos. Es el normal diálogo que uno tiene con los distintos congresistas y los distintos líderes de opinión. Es increíble que una charla, que no fue secreta y fue en el Congreso, se malinterprete”, añadió el congresista.

Explicó que con Uribe no fue una reunión sino” que también sostuvo con “otras personas” en donde comentaron varios temas de lo que

está ocurriendo en la vida política nacional.

Vea aquí:

En ese sentido, puntualizó que está firme con De la Calle y que espera que todo el liberalismo haga lo mismo, por obligación como bancada y por convicción.

Dijo, además, que eso no significa que tenga que hablar mal de los demás candidatos, pues considera que Duque es un “hombre muy serio”.

Publicidad

“Lo tuve como compañero en el Senado (a Duque) y lo he dicho desde siempre que me parece una persona supremamente seria y estructurada. Así como hay tesis de Petro que he dicho que son banderas típicamente liberales. Aquí hay candidatos interesantes, pero los liberales estamos con De la Calle”, finalizó.

Habla De la Calle

Publicidad

A pesar de compartir un café la semana pasada y de expresar la voluntad de alianza, Humberto de la Calle confirmó este miércoles que irá solo, sin Serio Fajardo, a primera vuelta por la incertidumbre jurídica entorno a la alianza, ya que “el CNE no respondió rápidamente”.

El exjefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana manifestó en Mañanas BLU que no se trata de un arrepentimiento de su parte, sino más bien un intento de salvar su campaña, pues “el tiempo se acaba y el CNE no se pronuncia”.

“Cuando nos tomamos el café con Fajardo fui enfático en señalar que habría problemas de tipo jurídico y que estaba elevando una consulta al Consejo Electoral para tratar de resolverlos. El CNE no se ha pronunciado en los órdenes del día. Para los días 4 y 5 de abril no figuraba este tema y mientras tanto se acaba el tiempo de la campaña”, explicó.

“No podía entrar en una situación indefinida a la espera de que luego esto se nos desbaratara en un mes o mes y medio y con consecuencias, incluso, patrimoniales. En mi caso personal y en el del Partido Liberal no podía verme sometido al final a tener que responder a una posible demanda de una suma tan cuantiosa. Eso imposibilitaba continuar adelante”, agregó.

Publicidad

De la Calle manifestó que tras su decisión ha recibido el apoyo unánime del Partido Liberal, de quien dijo hay “un compromiso enorme” de cara a las presidenciales.

“Yo, a poco más de 50 días para unas elecciones, no podía esperar una respuesta, que, incluso algunos dicen que no viene. Eso es determinante. En lo político, es satisfactorio entender que este partido está unido y que se han superado los matices de discusión alrededor de la dirección de Gaviria”, puntualizó.

Publicidad

El candidato liberal aseguró que lo que viene ahora es “hacer campaña y tratar de que los colombianos oigan el mensaje” de sus propuestas.