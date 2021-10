“Mandela cambió un país con deporte, ¿por qué no podemos nosotros?”: Caterine Ibargüen

La atleta colombiana Caterine Ibargüen incursionará en la política. Así se confirmó este miércoles, 20 de octubre, cuando el Partido de la U la anunció como su cabeza de lista para el Senado de la República.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, habló sobre aspiración en este nuevo reto que afrontará y de compartir partido con personas implicadas o relacionadas con condenados por delitos como corrupción.

“Cuando algo no vaya con mis principios, yo tiro la toalla. A mí me cobijan mis valores y mi responsabilidad con el país. Yo no puedo juzgar quien va en el partido, pero cuando algo no vaya con mis valores y mi objetivo de trabajo digo que hasta ahí”, dijo Caterine.

Además, reiteró: “Mi vida ha sido totalmente transparente. Mi ilusión es trabajar por las personas que realmente necesitan. El día que no esté de acuerdo lo voy a expresar y si me tengo que retirar lo voy a hacer”.

Ibargüen también habló sobre el candidato que elegiría para las elecciones presidenciales. “Estoy esperando a ver cuál es el candidato de la U. Hoy no me inclino por ninguno. Estamos esperando a ver qué camino toma el partido”, agregó.

En cuanto a sus aspiraciones aseguró que el deporte será el eje principal. “El deporte sirve como medio de aporte a la seguridad. Incentivar a personas de mayor edad a que practiquen mayor actividad física ayuda al sistema de salud, a través del deporte podemos crear un gran avance en el país”.

En ese sentido, manifestó: “Mandela cambió un país con deporte, ¿por qué no podemos nosotros?"

Por otro lado, Dilian Francisca Toro, presidenta partido de La U, se refirió a la posibilidad de contar con la atleta dentro del partido.

“Le dije que por qué ella no intentaba. Le hice la propuesta, ella me dijo que lo iba a pensar y, bueno, me dio su respuesta positiva. (…) Ya Caterine estaba pensando en trabajar por Colombia y las transformaciones sociales desde el deporte, le hice la propuesta y empezamos a hablar”, señaló.

Asimismo, se pronunció sobre el cambio del partido de la U, que ahora significa de ‘Unión’ y se denomina de centro.

“En este proceso de transformación del partido, se da uno cuenta que la población quiere gente nueva. (…) El centro es el sentido común, el sentido de escucha, poder solucionar los problemas de las personas”, añadió.

