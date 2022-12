Más de 10 mil comparendos por incumplir el código de Policía durante 2019 en Antioquia

El coronel de la Policía en Antioquia, el coronel Giovanni Buitrago, asegura que al finalizar el 2019, puede entregar un balance positivo de la operatividad de su dependencia en los 100 municipios del departamento donde tiene jurisdicción.

“Bastantes retos, mucha actividad para atender, trabajando muy fuerte en el tema de las elecciones, un escenario que nos atrae mucho la atención y lo que se nos dio durante los últimos días que fue el tema de la protesta social”, contó Buitrago.

Le puede interesar: Policía de Medellín tendrá nuevo espacio para reclusos hacinados en estaciones

Durante el 2019, 10.450 personas fueron capturadas, siendo en flagrancia 7.896 y las demás por orden judicial. El tráfico local de estupefacientes es el delito más frecuente en estas detenciones.

Precisamente, el coronel aseguró que en los últimos 12 meses, sus hombres han logrado la incautación de 8.000 kilos de estupefacientes incautados entre cocaína, base de coca y marihuana. Así mismo, fueron decomisadas 952 armas, de las cuales 59 eran legales.

Otro de los aspectos que destaca el comandante, es aplicabilidad del código de Policía, pues durante 2019, se impusieron 10.918 comparendos por diferentes delitos, en su mayoría portar sustancias prohibidas en el espacio público, incitar o participar en riñas, portar armas o elementos cortopunzantes, irrespetar a las autoridades de Policía y consumir alcohol y drogas cerca a colegios.

Rionegro, El Retiro, Caucasia, Andes y Don Matías son los municipios donde más se impusieron estos comparendos.

Bajo Cauca, el reto para el 2020

Según el registro de la policía, durante este año el índice de homicidios en los 100 municipios se redujo 7%, siendo uno de los departamentos con mayor reducción en este delito del país.

Homicidios que se registraron con mayor frecuencia en la subregión del Bajo Cauca, donde según el coronel se debe centrar el trabajo del año que comienza.

“Tenemos el reto principal en la zona rural, que ha sido más afectada por los grupos armados, el narcotráfico y la minería ilegal. La gente se mata porque consumen, porque no les compran, diferencias por precios o porque no son del mismo grupo”, dijo Buitrago.

Y a propósito de los resultados en el Bajo Cauca, el coronel recordó las capturas de alias Brackets, que delinquía en municipios de esa subregión y otros del Nordeste, y la de alias Pedro Mula, encargado de controlar la minería ilegal.

“Otro de los resultados fue el de alias Guacharaco, cabecilla del ELN abatido en junio de este año y quien venía azotando el nordeste del departamento”, anotó el coronel.

Sin embargo, la tarea sigue pendiente con alias Cabuyo, quien hoy lidera las disidencias del frente 18 de las Farc en el norte de Antioquia, con alias Caín, cabecilla del grupo armado organizado Los Caparros y alias Otoniel, del Clan del Golfo.

Y entre los hechos que marcaron al coronel, está la de la muerte del comandante de estación de Segovia, el teniente Andrés Gilberto Osorio ocurrida el pasado junio.

“De este año, es bueno saber que uno no tiene casi afectaciones a nuestros hombres, aunque perdimos un oficial Segovia quien falleció en el cumplimiento de su deber”, acotó.

Más información: Comandante de Policía de Segovia asesinado habría sido víctima de amenazas

Finalmente, otra de las labores en las que enfocó su trabajo el coronel Giovanni Buitrago, fue el de prevención delitos contra menores de edad, pues fueron conformados 465 frentes de seguridad infantil con 5.448 integrantes, que se suman a los 45 grupos de la policía cívica.