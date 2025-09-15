Este lunes se lanzó el movimiento cívico Mujeres por la Democracia, el cual busca trabajar por el respeto de las instituciones en Colombia. Para el lanzamiento de esta organización, conformada por más de 300 mujeres, algunas estatuas de las principales ciudades del país amanecieron vestidas con una pañoleta vinotinto.

"En el Día Internacional de la Democracia, estatuas de las principales ciudades amanecieron vestidas con pañoletas vinotinto, llevando un mensaje simbólico y potente: las mujeres están listas para defender la democracia. Las mujeres van a poner la democracia de moda. La intervención fue realizada por Mujeres por la Democracia, una organización sin ánimo de lucro integrada por más de 300 mujeres de distintas regiones y sectores del país, comprometidas con fortalecer la democracia y defender las instituciones en Colombia", señala el comunicado del movimiento.

Más de 300 mujeres lanzan movimiento cívico para "defender la democracia en Colombia" Foto: María Fernanda Suárez/Instagram

El llamado del movimiento es para defender los valores democráticos e incentivar la participación de la ciudadanía, no solo en los procesos electorales cada cuatro años, sino también en diferentes temas de interés nacional.

"Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos. En tiempos de polarización, la apuesta es simple pero determinante: resolver las diferencias con respeto y a través de una participación ciudadana amplia y real", señaló Diana Rojas, directora ejecutiva de Mujeres por la Democracia.

El movimiento también recordó que más del 52 % del censo electoral está compuesto por mujeres.

"Con más del 52 % del censo electoral compuesto por mujeres, Mujeres por la Democracia hace un llamado claro: activar la voz de todas las mujeres para debatir, tener opiniones informadas, defender las instituciones democráticas y lograr una participación real y significativa en la vida pública del país", se lee en el comunicado.