Más que mirar 75 candidatos, hay que mirar cómo se comporta la sociedad: Daniel Ivoskus

En medio de un panorama político colombiano marcado por el adelanto de la temporada de campaña y la multiplicidad de aspirantes presidenciales, más de 75 hasta la fecha, así como por una ciudadanía cada vez más exigente e inmediata, Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, reflexionó sobre los retos de construir liderazgos efectivos en una era de sobreinformación y espectáculo.

En entrevista con Recap BLU, el consultor argentino, quien ha participado en campañas electorales y asesorado a gobiernos en Argentina, Colombia, México, Bolivia, República Dominicana, Perú, Paraguay y Ecuador, fue enfático en señalar que, más que ver el gran número de personas que quieren llegar a la Casa de Nariño, se debe observar y entender cómo se comporta la sociedad, formar un equipo competitivo y tener una idea clara para ofrecer al pueblo colombiano. Para Ivoskus, quienes logren conectar con esas demandas que lleven a un mejor estado de bienestar para la gente serán los que realmente tengan opciones.

“Hay una necesidad de poder formar equipos competitivos, porque además la sociedad está cada vez más exigente, porque entramos en la era de la inmediatez, donde todo es ahora y hay muchas oportunidades [...] hay que entender ese comportamiento para saber qué candidato tiene más oportunidades o va a tener, digamos, esa varita mágica, que no es porque sea un gurú, sino porque entiende lo que le está pasando a la sociedad, sabe y lidera”, explicó.

Foto: Blu Radio

En un contexto donde el show y la política parecen ir de la mano, Ivoskus defendió la necesidad de un equilibrio entre entretenimiento y sustancia.

“En tiempos actuales, si no hay entretenimiento, si no hay show, la gente no te escucha; con lo cual, por más debate que vos quieras dar, no te va a mirar nadie, nadie va a seguir tus redes sociales, va a ser aburrido [...] Que puedan venir con ideas vacías, sin un proyecto, eso después trae problemas. Yo creo que hay que buscar un mix, hay que entretener, hay que saber comunicar, pero, sobre todo, hay que tener un plan de cómo transformar a un país y llevar a la sociedad a una mejor calidad de vida, a que pueda tener proyecciones, a que pueda haber oportunidades, a que se pueda desarrollar”, advirtió.

El estratega también habló de sus dos libros más recientes: Matrix Política, que aborda la construcción del candidato desde su decisión de lanzarse hasta la noche electoral, y Gobernicar: El Kamasutra del Poder, donde expone las complejidades del ejercicio de Gobierno en contraste con la campaña, ambas publicadas por Galerna en Argentina.

“Son dos deportes distintos: la comunicación electoral y la comunicación de gobierno. Gobernicar es la conjunción de gobernar y comunicar; tan importante como hacer es comunicar, tan importante como hacer es decirlo, gritarlo, que te escuchen, que le pongas creatividad para que te presten atención, y ahí Gobernicar empieza [...] ¿Por qué El Kamasutra del Poder? Porque hay otro mito, y es que todos quieren quedar políticamente correctos y dicen: ‘No, lo que dije en campaña, esta fue mi plataforma, voy a ir cumpliendo y haciendo el checklist’. Lo que dijiste en campaña es para ganar una elección, no es para gobernar. ¡Déjense de mentiras! Eso no funciona de esa manera, y yo te puedo asegurar que nadie va a buscar qué es lo que hiciste en campaña si sos un buen gobernante, si liderás la sociedad a un estadio mejor, si la gente tiene oportunidades de desarrollo”, señaló Ivoskus.

Ivoskus presentó detalles de la nueva edición de la Cumbre Mundial, que se celebrará en Cartagena del 24 al 26 de septiembre (www.cumbrecp.com), y que reunirá a más de 2.000 líderes, consultores y académicos de todo el mundo. Será una oportunidad para aprender, conectar y construir una política más consciente, profesional y conectada con las realidades sociales. “Este encuentro permite entender cómo se comporta el electorado frente a los estímulos de los candidatos y los gobiernos; la conversación, el surgimiento de nuevas plataformas digitales, las redes sociales. Ya no basta con tener una idea, hay que saber comunicarla y adaptarla”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje claro para quienes están ‘pescando votos’: “Armen equipos competitivos, inviertan en sus equipos, inviertan en formación y capacitación, aprovechen las oportunidades y sepan darle el rol a las personas que los rodean. Busquen a los mejores, no traten de que les digan lo bonitos que son y lo mágico que están transformando el país o la sociedad, sino que sean críticos, que los desafíen a más, que apuesten, en sociedades muy complejas, a sobrevivir a las crisis y a los escándalos que los van a tener”.