Maurice Armitage quiere retomar cultura ciudadana de Antanas Mockus sí llega a la Presidencia

El exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, en la sección "Patos al Agua", sobre su aspiración a la Presidencia de la República.

Entre su plan de gobierno, si llegase a salir elegido como presidente de Colombia y si se confirma una coalición con el Partido Verde, Armitage resaltó que quiere retomar la cultura ciudadana de Antanas Mockus.

"Si arrancamos con los principios de Antanas Mockus, guiándonos y llevándonos políticamente con eso, estamos seguros de que vamos a tener un buen camino, por esto cito a Mockus, porque de allí nace la pulcritud y eso tenemos que ponerlo en Colombia", indicó Armitage en Blu radio.

Esta visión se extiende a la gestión de los recursos públicos, enfatizando la necesidad de que la "plata sea lo más sagrado que hay en Colombia" y que no se pierda "ni un solo centavo".

Por otro lado, Mauricio Armitage dijo que su experiencia de 50 años como empresario sería algo muy positivo para el país.

"Ese es mi plan de gobierno, es lo que he hecho durante 50 años, genera empleo con unas empresas donde la gente tiene posibilidades de progresar, donde distribuimos los ingresos y donde todos tenemos un panorama positivo y donde creamos todos los días más productividad y hacemos más riqueza para poderla repartir", aseveró.

Publicidad

A sus 80 años, Armitage asegura tener buena salud y dice que cuenta con la determinación de trabajar intensamente, como lo demostró en su alcaldía en la ciudad de Cali.

Escuche la entrevista completa aquí: