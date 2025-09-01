Me preocupan maniobras del Ejecutivo para influir: Luis Henao por elección de magistrado de la Corte

La próxima elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se llevará a cabo este miércoles en el Senado, ha desatado una serie de alarmas y preocupaciones sobre la independencia judicial, según han manifestado varias voces, incluido el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.

Henao habló sobre el tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y las "presuntas maniobras del Ejecutivo para influir en la votación".

Según Henao, la injerencia gubernamental podría convertir a la Corte Constitucional en una "notaria del Ejecutivo", perdiendo la independencia fundamental que exige un Estado social de derecho.

"Mi preocupación son las maniobras que desarrolle el Ejecutivo para influir en la elección de un candidato", indicó Henao.

El exministro ha hecho eco de "denuncias de posible corrupción en ofrecimientos para elegir uno u otro candidato".

"A mí lo que me preocupa es que un candidato, en un proceso electoral, tenga que asumir compromisos con el Ejecutivo. Lo único que estamos pidiendo es transparencia", enfatizó Henao, recordando elecciones previas.

Publicidad

Henao espera que los entes de control vigilen para "que no hayan estos ofrecimientos por debajo de la mesa" y que la decisión se base exclusivamente en la hoja de vida de los candidatos.

"Estamos en un riesgo democrático y lo que hay que buscar es transparencia, que los entes de control estén vigilando, que no hayan estos ofrecimientos por debajo de la mesa, que haya una intervención ciudadana muy importante para que no llegue nadie cohesionado a ejercer un cargo", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: