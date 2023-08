“Me tuvieron miedo, por eso los politiqueros eligieron a Petro”: Rodolfo Hernández

El exaspirante presidencial Rodolfo Hernández, ahora aspirante a la Gobernación de Santander, leyó una carta abierta a los colombianos en sus redes sociales justo cuando se cumple un año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien perdió las elecciones nacionales. Entre otras cosas, dijo que estaba seguro de ganar, pero los politiqueros del país eligieron la izquierda porque, según él, le tuvieron miedo.

“Hoy, 7 de agosto de 2023, está cumpliendo un año de Gobierno el presidente Gustavo Petro, y es por eso que he decidido hacerles esta carta abierta a los colombianos. Mi abuela materna Lola siempre me dijo que para las verdades el tiempo y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta, lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros”, dijo Hernández.

En la carta, Hernández explicó que le hizo falta valentía para la recta final de las presidenciales.

“Yo estaba seguro de que ganaría la Presidencia, la matemáticas eran claras, Petro tenía un techo, con lo que yo no contaba era con la manipulación que los corruptos de Colombia iban a hacer a última hora. Días antes de la segunda vuelta recibí información de que había un claro plan para matarme y en su momento yo les avisé a los colombianos, yo creo que me faltó la valentía que tuvo Luis Carlos Galán, o la que tuvo Jaime Garzón o la de Gaitán, gracias a eso estoy vivo, las últimas dos semanas nos tocó encerrarnos con mi familia, con mis hijos y con mis nietos, lo que está saliendo a la luz es solo un poquito de todo lo que me hicieron”, agregó Hernández.

Luego se fue contra los que señaló de politiqueros del país que, a su juicio, fueron los que eligieron a Petro.

“Los verdaderos culpables de lo que hoy está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera que a la izquierda de Petro porque sí algo se demostró en Bucaramanga cuando fui alcalde es que politiquero, ladrón cuando les quitan las chequeras se quema. Hoy todos quieren desmarcarse, recogen firmas para verse independientes y lo critican cuando ellos fueron los que los subieron: Roy Barreras, Benedetti, Ñoño Elías, Musa Besaile, Samper, La Gata, y una larga lista que ustedes conocen con puestos y negocios en el Gobierno”, afirmó Hernández.

Y siguió afirmando que al final de las presidenciales se sintió ganador por el número de votos que logró sacar.

“En Santander, el Clan Aguilar, los Tavera, Héctor Mantilla, los Díaz Matteus, Ferley Sierra, Juan Carlos Cárdenas, entre otros, se fueron a donde Petro en lugar de apoyar a un santandereano, perdimos por 360.000 votos, nos faltó el centavo para el peso, para destruir de raíz la enfermedad que tiene Colombia, Petro no iba ganar, lo eligió la politiquería. A los partidos tradicionales de siempre no les importa la ideología, les importa tener un presidente con quien puedan negociar, ese no era yo. Soy consciente que perdí porque morí en mi ley, no quise aliarme con ningún politiquero, orgulloso tenemos que sentirnos los 10 millones 605.000 colombianos. Yo siento que ganamos porque nuestra campaña fue limpia y fuimos coherentes en nuestros principios, orgulloso debe estar Santander porque fuimos una mayoría contundente que votamos por un verdadero cambio”, aseguró Hernández.