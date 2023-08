Petro habla de una ley de “reconciliación nacional” e insiste en un acuerdo entre fuerzas políticas

Desde el Puente de Boyacá, el presidente Gustavo Petro habló de los que considera sus principales logros durante el primer año de Gobierno, en un discurso leído, que él mismo reconoció no le gustan, pero que aseguró lo hace para presentar cifras al país de su gestión en estos 365 días.

Desde allí, se refirió a la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para suceder al fiscal general Francisco Barbosa y habló de una ley de “reconciliación nacional”.

“Los momentos de genocidio y horror hoy dejarán de ser impunes en manos espero según la Corte Suprema, de una mujer en los próximos años. Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Vamos hacia una ley de reconciliación nacional si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional sino en la justicia penal ordinaria”.

Publicidad

En ese mismo sentido llamó nuevamente a las fuerzas políticas del país a construir un acuerdo nacional que logre unir al mismo en torno a los temas que considera prioritarios por resolver.

“Aquí no se trata de que el Gobierno se salga con la suya, entre comillas, de pronto solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos. Colombia no necesita fracturas, necesita ese acuerdo nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios, de odios nos hemos matado desde que se fundó la república”, advirtió Petro.

“La paz surge de una repartición justa de la tierra, del acceso real y universal a la salud, de la posibilidad de trabajar en buenas condiciones y dignidad y sobre todo de tener una vejez segura y digna. Si creemos que la paz solo se trata de desarmes y desmovilización, entonces estaremos barriendo el polvo debajo de la alfombra”, concluyó el mandatario.