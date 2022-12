Metro subterráneo y más propuestas de Coalición por Bogotá para mejorar movilidad

Los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá Claudia López, Luis Ernesto Gómez, Celio Nieves y Jorge Rojas hablaron en Mesa BLU en Tacones sobre sus propuestas para la mejorar la vida de los habitantes de la capital colombiana.

Modelo de desarrollo de movilidad

“Nuestro sistema de movilidad, no va a tener como eje articulador más troncales de TransMilenio en Bogotá, las vamos a ir desplazando y nos vamos a ir olvidando de ese sistema colapsado, malo, contaminante y costoso. Hemos dialogado entre los cuatro para establecer un sistema intermodal de transporte público el cual va a tener su centro en sistema de metro robusto, con líneas principalmente subterráneas”, dijo Nieves.

“Quiero invitar a Bogotá a que pasemos del TransMilenio al metro, de los buses contaminantes a la energía limpia, que pasemos de ir como sardinas y en la robadera de TransMilenio a un transporte público seguro, que pasemos de los ciclistas atropellados y asaltados a tener el doble de biciusuarios protegidos”, comentó López.

“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Peñalosa es lo más peligroso, incluso más que el metro elevado. Tenemos que repensar la movilidad. ¿Cuál es el sistema de transporte más limpio que tiene actualmente Bogotá? Es el TransMiCable, hacer esto es una solución no muy costosa, ya lo demostramos en Ciudad Bolívar (…). Ojalá podamos hacer el tranvía por la Carrera 7 y por la Avenida 68, esto le dará otro aire a la ciudad”, destacó Rojas.

“El eje de movilidad de Bogotá debe ser férreo, debe ser un metro de alta capacidad, eso lo tienen que entender los bogotanos, que sea subterráneo. Necesitamos saber cuánto cuesta para que no se vuelva otro Reficar. El metro que quiere Peñalosa es uno de factibilidad que podría dejar las finanzas de la ciudad totalmente rotas”, afirmó Gómez.

¿Reversa al contrato de metro elevado?

“Una misión de expertos, que durante 100 días revisen el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato está pensada para que hay ilegalidades que puedan causar más costos a la ciudad”, dijeron.

“Aunque a mí no me parezca el mejor metro posible yo no voy a meter a Bogotá en la ‘vaca loca’ de que pierda plata, tiempo y quede con demandas y sin metro por revocar el contrato firmado, lo digo con absoluta claridad”, aseveró López.

Bicicletas

“El 34 % del transporte lo hacen los peatones, seguido por el transporte público colectivo con el 23 %, luego TransMilenio con el 17 % y el 4 % en bicicletas, esto significa que tenemos, indudablemente, que ampliar los kilómetros de ciclorutas en la ciudad, pero con previo acuerdo con la ciudadanía”, aseguró Nieves.

“Lo primero que le tenemos que garantizar al ciclista es que no se esté matando por hacer deporte. Necesitamos hacer algo drástico con la calidad del aire en Bogotá acelerando la conversión de los buses SITP, en los próximos 4 años se hará una restitución de todo lo que es SITP provisional”, indicó Gómez.

“Menos carros y más bicicletas, desestimar el uso del carro es más atrevido que la cicloruta. Convertir, en algunos horarios, avenidas completas para solo tránsito de bicicletas toda la semana”, dijo Rojas.

“Tenemos que segregar, que hay un carril para el ciclista y la vía de los carros. ¿De dónde va a salir el espacio? De limitar el separador y de segregar parte del andén y de la vía. Actualmente el 7 % de los viajes de Bogotá se hacen en bicicleta, eso es más que lo que va a cargar la primera línea del metro”, mencionó López.

‘Guerra’ entre taxis y plataformas tecnológicas de transporte

“Hay una competencia desleal contra los taxistas, es un hecho claro, ellos pagan por un cupo, pagan más impuestos a la ciudad que no lo hacen las plataformas. Así como los conductores de Uber y demás están trabajando para ganarse la vida decentemente, los taxistas también. Bogotá tiene que garantizar que hay competencia legal, pero las revoluciones tecnológicas llegan para quedarse. Necesitamos que el Gobierno Nacional se deje de lavar las manos porque ni regula las plataformas, ni nos da a las autoridades para hacerlo”, explicó López.

“Es evidente que prohibiendo no se ha solucionado nada. Si no regulamos va a seguir la competencia inequitativa y desleal simplemente porque el conductor de taxi tiene el valor de su carro más el costo del cupo, mientras que el de una plataforma solo tiene el valor de su carro”, añadió Gómez.

“La palabra clave es regulación. Esto significa dialogar, no imponer, no prohibir. Bogotá tiene muchas formas irregulares de transporte”, comentó Rojas.

