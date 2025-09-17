Miguel Uribe acusa a Petro de usar políticamente el nombre de su hijo asesinado

El precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de calumniar a su familia y de manipular políticamente el nombre de su hijo asesinado. “Señor Petro, quiero que le quede muy claro. Usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la justicia internacional. Yo me haré cargo”, advirtió.

Uribe señaló que no permitirá que el mandatario siga usando el nombre de su hijo en lo que calificó como “burlas manipulaciones mediáticas”. También rechazó lo que llamó calumnias sobre su familia. “No le permito que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso invento del negocio de las esmeraldas. Esos no son nuestros negocios”, afirmó.

El dirigente aseguró que Petro inventa constantemente nuevas teorías para alargar las investigaciones. “Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento, como el de la mafia europea o el asesino que vive en Dubái, usted obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa nueva denuncia. De este modo, usted pretende darle largas a este proceso de investigación”, indicó.

En tono de cuestionamiento, Uribe preguntó directamente al mandatario: “¿Qué es lo que le teme que se descubra, señor Petro?”. Y añadió que “lo que todos los colombianos sabemos es que usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones”.

El precandidato responsabilizó políticamente a Petro del asesinato de su hijo. “Lo que todos los colombianos ya sabemos es que usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo. Y con sus teorías y malintencionadas declaraciones, usted incita al odio e incita a que también a mí me asesinen”, aseguró.

Uribe sostuvo que, al igual que su hijo, no le tiene miedo al presidente. “Mi hijo nunca le tuvo miedo. Yo tampoco se lo tengo. Lo que todos sabemos, señor Petro, es que usted sigue hostigando con su violencia verbal a todos los colombianos que estamos trabajando por una Colombia segura, sin usted. Una Colombia próspera, sin usted. Una Colombia democrática, sin usted. Una Colombia justa, donde usted le haya tenido que responder a la justicia”.

Señor Petro, no le permito que meta a mi hijo Miguel en sus porquerías ni manche el apellido de mi familia.

En el cierre de su mensaje, Uribe repitió una promesa hecha por su hijo asesinado: “Le repito lo mismo que le decía Miguel y que le prometo yo haré cumplir de la misma manera que haré realidad sus banderas. No se equivoque, señor Petro. Ya le perdonamos una vez sus crímenes y no se los perdonaremos una segunda vez”, concluyó.