Ministerio de expropiaciones no es una propuesta, es un chiste de Benedetti: Petro

El senador Gustavo Petro , en diálogo con BLU Radio se refirió al eventual “ministerio de expropiaciones” del que habló el también congresista Armando Benedetti hace algunos días.

Para el líder de la Colombia Humana no se trató de una propuesta, sino un chiste del senador, que pasó a las toldas de su movimiento político.

“Esto no es una propuesta de Benedetti, es un chiste de Benedetti y tiene que ver con las críticas que nos hacen alrededor de ese tema. Los chistes de Benedetti son muchísimos. Podría escribir hasta un libro”, puntualizó.

Sin embargo, Petro manifestó que la expropiación en Colombia es legal, pero, insistió, en que cuando fue alcalde de Bogotá no expropió a nadie y que no la usó como herramienta.

“En cambio vino el siguiente gobierno e inició una oleada de expropiaciones en la Séptima, de la 68, de los clubes de golf. Yo no lo hice, no tuve necesidad. La expropiación no es necesariamente una herramienta”, manifestó.

Añadió que esa experiencia en su gobierno, en la que negoció cuando fue necesario con los dueños de predios, puede ser considerada su marca.

Publicidad

Escuche las declaraciones de Gustavo Petro al respecto: