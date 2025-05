Ministra de Justicia revela que dificultades iniciaron con la llegada de Benedetti a MinInterior

La ahora exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló en entrevista con Mañanas Blu que las presiones en su despacho comenzaron con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior.

Según su testimonio, fue en marzo de este año cuando recibió las primeras solicitudes para realizar cambios administrativos y responder a intereses ajenos a los objetivos institucionales.

“Antes de esas fechas nunca nadie me pidió cambiar a alguien ni me dijeron qué hacer o no hacer. Eso cambió cuando llegó Benedetti”, señaló enfáticamente la exministra.

Peticiones de cambios, nombramientos y traslados en el Ministerio de Justicia

Buitrago indicó que Benedetti y la directora del DAP, Angie Rodríguez, le hicieron solicitudes como la salida del entonces director de la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios), Ludwig Valero, y la llegada de hojas de vida para reemplazar funcionarios clave como el director de Política de Drogas del ministerio.

Además, mencionó presiones relacionadas con privilegios y traslados de internos en el sistema penitenciario. “Yo tengo claro en qué fechas ocurrieron los hechos, en qué momento recibí los mensajes y tengo todos los soportes y documentos que lo acreditan”, aseguró.

Sobre la salida del director de la USPEC, la ministra fue categórica:

La Contraloría certificó que no había fallas en su gestión. No había razones jurídicas ni técnicas para retirarlo. Cambiarlo habría generado un grave traumatismo institucional

La funcionaria defendió que, en su criterio, el retiro de Valero fue solicitado sin fundamentos claros. “Ni siquiera lo conocía personalmente, pero me parecía injusto sacarlo solo por capricho”, dijo. “Yo misma compulsé copias a la Fiscalía para que investigaran y no hubo hallazgos”.

“Intentaron quitarme el control del ministerio por tres días”: Buitrago

Otro de los momentos que precipitó su renuncia fue el intento de reemplazar al encargado del Ministerio mientras ella se encontraba en Washington en una comisión oficial. Según explicó, Angie Rodríguez le notificó que el Gobierno nombraría a otro ministro encargado, desconociendo al funcionario que ella ya había dejado designado.

Sobre las “amenazas” mencionadas en su carta de renuncia, la ministra fue más reservada. Explicó que usó el término en sentido amplio y que se refiere a una serie de hechos acumulados. Sin embargo, detalló un episodio en el que Benedetti le pidió firmar la renuncia de un funcionario que ella no había nombrado.

“Le dije: Porque primero no tengo razones y segundo no soy la competente. ¿A quién le correspondía pedirle la renuncia? Al presidente de la República. La depende del presidente de la República directamente. Él lo nombra, a los directores los nombra él", señaló.

