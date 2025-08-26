¿Ministra de Transporte habría participado de manera indebida en política? Esto se sabe

La ministra María Fernanda Rojas aceptó una invitación del representante por el partido Alianza Verde, Santiago Osorio, a un encuentro para debatir sobre el futuro de la concesión de Autopistas del Café.

El sábado 23 de agosto, en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Manizales, se adelantó un conversatorio denominado “El Futuro de Los Peajes de Autopistas del Café”, con participación de varios sectores sociales, académicos, políticos y de Gobierno.

En la mesa estuvo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, como invitada al evento en que también participaron el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Santiago Osorio; y el diputado de Caldas, David Islem, de la misma colectividad.

El asunto es que el congresista Santiago Osorio, de la misma ala política de la ministra, aspira a revalidar sus posiciones políticas en las elecciones del año entrante para Congreso. Su bandera es el desmonte de los peajes Las Pavas y San Bernardo de la Autopista del Café.

¿Ministra de Transporte habría participado de manera indebida en política?

Esa iniciativa, al parecer, la comparte el alto Gobierno pues la propia ministra Rojas afirmó al cierre del conversatorio que “el Presidente de la República (Gustavo Petro) ha sido enfático en decir que no se prorrogarán concesiones o que no se mantendrán los mismos modelos concesionales que hay en los corredores viales”.

De hecho, el representante Osorio presentó durante el evento la constancia de haber recogido 43.214 firmas de habitantes de Manizales, Chinchiná y Palestina a través de una campaña digital. Osorio pide al Gobierno eliminar los peajes de Las Pavas y San Bernardo en la revisión futura de la concesión de Autopistas del Café, que vence en 2027.

Publicidad

En la actualidad, el consorcio administra siete peajes en cuatro departamentos (Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca), en donde “Caldas es el departamento más afectado, concentrando 5 de los 7 peajes, con Manizales rodeada por 4 de ellos”, según la campaña.

No obstante, la ministra Rojas sostuvo que frente a IP Conexión Centro como se le conoce a la concesión vial suscrita bajo la modalidad de alianza pública-privada (APP), liderada por Odinsa Vías S.A.S., filial del Grupo Argos, se analizan alternativas para que no se extienda el contratos por 30 años más, lo que equibaldrìa ganancias cercanas a los 10 billones de pesos en peajes para Argos.

“No es sano depender de una sola cosa, de una iniciativa de un privado, no es sano dependerá de una única opción de reversión, sino que busquemos analizar distintas alternativas y vamos a trabajar sobre una, que es la reversión de Autopistas del Café, con un modelo que podría incluir también actores privados, que debe incluir actores públicos y que permita un equilibrio, unas reglas de juego más equitativas para la gente y también para lo público”, señalò la ministra