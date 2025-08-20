Mintransporte dice que colombianos que habían sido detenidos en Perú están libres

En las últimas fueron liberados los dos contratistas colombianos que habían sido detenidos el pasado 12 de agosto en la isla Santa Rosa por parte de las autoridades peruanas.

Se trata de un topógrafo identificado como Carlos Sánchez Ortegón y un ayudante identificado como Jhon Willington Amia. Estas personas se encontraban realizando labores de batimetría para la ampliación del muelle Victoria Regia.

“Sabemos que ya hoy han sido liberados. Ellos están desde el 12 de agosto. Según las autoridades peruanas, estaban siendo intervenidos, para nosotros era una detención, y hoy han sido liberados aproximadamente a las 5:30 de la tarde", señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La jefe de esta cartera también informó que los equipos que llevaban los trabajadores vinculados a el Invias no fueron entregados, por lo que la empresa deberá hacer un proceso para poder recuperarlos, ya que estarían en poder de la Guardia Civil de Perú.

"Los equipos que tenían de GPS y demás, porque ellos estaban haciendo una revisión de los estudios de batimetría que son estudios que se hacen en estos cuerpos de agua, esos equipos siguen retenidos y ya será un tema del contratista, la empresa contratista que pueda realizar las labores para su recuperación, pero lo importante es que el señor Carlos Sánchez y el señor John Willington Amias están ya libres”, añadió Rojas.

Los colombianos llegarían al país hacia las 4:00 de la mañana del 21 de agosto. Esta situación había generado recientemente un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, señaló Petro en su momento.