No es cierto que los jóvenes sean apolíticos: viceministro del Interior

Este domingo en Mesa BLU estuvo el viceministro de Interior, Luis Ernesto Gómez, quien publicó un libro llamado ‘Googlecracia’, en el cual trata de documentar cómo en países como Inglaterra o Alemania se ha hecho uso de la tecnología para incidir en decisiones electorales y formas de gobierno.

“’Googlecracia’ es una nueva era en la cual, a través de la tecnología, los ciudadanos están tomando el poder”, explicó el viceministro, agregando que, además, cuenta cómo los avances tecnológicos constituyen un riesgo para la democracia.

“La tecnología está transformando la manera como participamos en la política (…) No es cierto que los jóvenes no se interesen en la política. No es cierto que los jóvenes sean apáticos en la política. Hoy no se están movilizando en torno a casas políticas sino a causas políticas”, dijo Gómez, contando que 9 de cada 10 jóvenes no creen en la política.

El viceministro habló de causas ciudadanas, algunas iniciativas en donde la tecnología juega un papel fundamental para lograr una “reanimación de los ciudadanos para buscar mejoras en sus entornos”.

“Son proyectos que, si superan los 20.000 apoyos registrados con #CausaCiudadana en el ministerio, recibirán la atención de entidades para recibir ayuda y acompañamiento”, contó.

Finalmente, señaló que actualmente hay 126 causas ciudadanas inscritas, de las cuales ya 20 han recibido atención del ministerio y 12 ya se han resuelto.

