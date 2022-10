No estoy considerando una alianza con Sergio Fajardo: Humberto de la Calle

En las actuales circunstancias, Humberto de la Calle no está considerando una alianza con Sergio Fajardo, según dijo el candidato presidencial en entrevista con BLU Radio, pues, según afirmó, está determinado a cumplir el mandato de los colombianos en las urnas.

“En el día de hoy, no estoy considerando como posible, aun cuando no la descarto, una alianza con Sergio Fajardo. No la veo y camino a la primera vuelta por el Partido Liberal. Veo un panorama importante para mi candidatura y esa es mí decisión hoy”, añadió.

Publicidad

Vea aquí: Hay que rogarles a Fajardo y De la Calle que hagan una alianza: Antanas Mockus

Sin embargo, el exjefe negociador del Gobierno con las Farc, enfatizó que entiende que, ante el resultado de las consultas del domingo, existe un riesgo, incluso de perder las elecciones en primera vuelta.

“No creo que el mejor partido para Colombia sean los extremos. Mi posición es la del liberalismo igualitario. Estamos en una perspectiva demócrata integral”, expresó.

De otro lado, dijo que el panorama político del 11 de marzo cambió en una dirección que pocos han detectado: “Los 50 mil votos de las Farc acabaron el fantasma de la entrega del país de las Farc”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: