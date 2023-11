"No hay una persona establecida": MOE sobre elección del próximo registrador nacional

Para este miércoles, 15 de noviembre, se tiene previsto comienzen las entrevistas para la elección de quien será el próximo registrador nacional, en reemplazo de la actual cabeza de la Registraduría, Alexander Vega.

Para hablar sobre lo que sigue en este proceso de elección, en el que se entrevistarán a los diez elegidos de una gran lista de personas que se presentaron a este concurso, se conectó a Mañanas Blu, con Camilia Zuluaga, el coordinador del Observatorio Electoral, Camilo Mancera.

"Ya mañana se inicia la última fase, que es la de las entrevistas, pues ya pasamos por lo que fue la selección de la convocatoria abierta, donde se verificaban requisitos. Después se hizo la prueba de conocimientos. De ahí salió la lista corta para realizar la entrevista de esta lista corta, pues salieron diez personas y la entrevista que iniciaría ya el día de mañana es es una entrevista que se realiza frente a las Cortes, pero que tradicionalmente se ha hecho a puerta cerrada", comenzó explicando Mancera.

Sobre esto último, que se realizan las entrevistas a puerta cerrada, dijo el coordinador que que desde la MOE han "insistido en la importancia de hacer pública estas entrevistas que se puedan escuchar las posturas, las posiciones que se tienen desde la Registraduría para lo que sería el desarrollo de las distintas elecciones".

Publicidad

Por otro lado, en las elecciones de este cargo, por lo general, llegan cuestionamientos de diferentes secotores, como en el proceso pasado en el que salió elegido el registrador Vega, que partía como favorito en todo ese concurso.

"Entre el listado se encuentran varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral y pues lo que es José Joaquín Vives y Virgilio Almanza, que son quienes tuvieron las pruebas más altas de conocimientos. Pero también se encuentran exmagistrados del CNE, como Armando Nova, como Hernán Penagos; por ejemplo, un exregistrador delegado para la electoral que fue Jaime Hernando Suárez; son personas que han estado vinculados a la organización electoral desde ya hace varios procesos electorales anteriores", agregó.

Asimismo, el coordinador Mancera se refirió a cuál es el tipo de presiones políticas detrás de estos cinco que, se dice, son los más opcionados para el puesto de registrador, y dijo que es "difícil caracterizar", pero es "un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia".

Publicidad

"Es difícil caracterizar o catalogar las presiones políticas, pero es un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia solo para los procesos electorales. Estamos hablando de 935 millones de dólares sin contar todo lo que toda la contratación, que también viene con lo que es la identificación de las personas en el país. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en este último proceso, que fue la implementación de la cédula digital, los cambios de documentación, esa contratación también pasa por la Registraduría. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cargo que está administrando una alta carga de recursos de contratación por un lado", resaltó el coordinador.

"En este momento no tenemos, no tenemos como una información que nos pueda decir que ya hay una persona establecida. Hay unas personas que son destacadas, pero básicamente que por los resultados y por la visibilidad y el reconocimiento que tienen, que uno podría destacarlos, pero no podríamos decir desde la MOE que hay una persona, ya que va a ocupar el cargo, que es la más opcional", sentenció al respecto de si hay, o no, una persona ya definida para quedarse con el puesto.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: