No heredo rencillas ni odios de nadie: Iván Duque

En entrevista con BLU Radio, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dijo que no hereda rencillas ni odios de nadie, en referencia a las críticas en su contra sobre la influencia que puede tener en él el expresidente Álvaro Uribe.

“No tengo compromisos burocráticos con nadie. No heredo rencillas ni odio de nadie y no gobernaré con espejo retrovisor. Una cosa son respaldos en segunda vuelta, pero eso no me amarra”, agregó.

Añadió que con sus contradictores buscará dialogar y

a llegar acuerdos, incluso con el mismo Gustavo Petro.

De otro lado, el candidato criticó la decisión del también candidato Petro de revelar los nombres que haría parte de su gabinete. Para Duque, revelar los nombres es un “gesto arrogante”.

“Me parece que uno tiene que esperar que se pronuncie el pueblo colombiano en las urnas”, dijo.

Añadió que tiene en sus planes unos nombres de personas para conformar su equipo, pero se negó a revelar quiénes serían esas personas.

“No me voy a aventurar a lanzar ningún nombre porque considero que es un gesto arrogante con los electores”, enfatizó.

