No obtuvimos información sobre rutas para prevenir el reclutamiento: representante que citó debate

El representante liberal Carlos Ardila dijo que la gran conclusión del debate de control político sobre el tema de reclutamiento citado por él en la Cámara, es que el Gobierno no responde sobre políticas públicas para evitar el reclutamiento infantil o la utilización de menores en la comisión de delitos.

Le dijo a la canciller Claudia Blum, que no se trata de mencionar las rutas sobre la prevención, sino de implementarlas y de velar porque el país está imponiendo esas normas.

Señaló que es necesario activar las rutas para prevenir que los niños sean reclutados al margen de la ley.

Hay que lamentar que se celebre que tres niños fueron rescatados, lo primero que hay que hacer es lamentar que esos tres niños terminaron siendo víctimas de reclutamiento, lo que se requiere es que antes de que eso ocurra actuemos como entidades Dijo

Sobre las rutas para la prevención dijo no se obtuvo información y que en las respuestas mencionan cuáles son esas tres rutas. “Claro que sabemos qué son, la pregunta es cuántas rutas se han activado y cuántos niños no han sido reclutados al margen de la ley, cuántos niños no han sido utilizados para la comisión de delitos”, agregó.

Una funcionaria de la cancillería le dijo que elevará una petición específica sobre los puntos a resolver.

Por su parte, Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, dijo que, sobre las investigaciones que fue preguntado a la entidad, se envió el número de cifra total de los procesos que adelanta la Fiscalía . “En cuanto a los impulsos, vale la pena recordar que este delito fue presentado ante la JEP y que estamos esperando unas primeras decisiones sobre este tema".