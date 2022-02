“No podemos permitir que el partido se convierta en un Cambio Radical 2.0”: Galán sobre alianzas

Juan Manuel Galán inscribió este viernes su candidatura para participar en la consulta de la Centro Esperanza para el próximo 13 de marzo. Lo hizo acompañado de su familia y de varios candidatos al congreso por el Nuevo Liberalismo.

Durante su intervención se refirió a Rodrigo Lara, expresó que el partido Nuevo liberalismo tiene las puertas abiertas para que él continúe y haga parte de la colectividad, respaldando las banderas de este movimiento.

"No me quedé siendo senador de la republica en Cambio Radical, ganándome 32 millones de pesos mensuales, sino que le aposté realmente a que el nuevo liberalismo renaciera. Pero además nosotros tenemos que proteger ese legado por el que entregaron la vida nuestros padres y ese legado no se puede traicionar haciendo alianzas ni con Cambio Radical ni con el Partido Liberal", expresó el candidato del partido Nuevo Liberalismo.

"La discrepancia que hemos tenemos con Rodrigo Lara no ha sido una discrepancia personal ni por egos. Ha sido una discrepancia porque nosotros hace cinco años tomamos la decisión de renunciar a nuestros partidos (...) Decidí irme al asfalto político a luchar por la recuperación de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo”, agregó Galán.

Sobre posibles alianzas del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán señaló que tiene claro con quién no las haría.

“No podemos permitir que el partido se convierta en un Cambio Radical 2.0 o que se alíe con el partido liberal para ganar simplemente una elección”, dijo

Juan Manuel Galán, quien detalló que la candidata al senado Mabel Lara será su jefe de campaña, expresó que su campaña presidencial y gobierno tendrán cinco pilares y que luchará contra el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal, el contrabando y el despojo de tierras.

