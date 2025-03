“No puede ignorar la voz del pueblo con consultas amañadas”: Centro Democrático a Petro

El Centro Democrático arremetió este miércoles, 12 de marzo, contra el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro para que los colombianos decidan a través de una consulta popular, el futuro de las reformas laboral y de salud.

La consulta fue convocada por el mandatario en una alocución, luego del virtual hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Ocho congresistas firmaron el pasado marte la ponencia de archivo. La ponencia fue firmada por los senadores: Lorena Ríos, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Miguel Ángel Pinto, Honorio Enríquez, Josué Barreras y Esperanza Andrade.

A través de un comunicado, el Centro Democrático aseguró que “Petro no puede ignorar la voz del pueblo ni forzar su agenda con consultas amañadas. La democracia se respeta y las instituciones no están para cumplir caprichos políticos”.

La colectividad insistió en que el presidente Gustavo Petro fue derrotado en el Congreso y pretende imponer sus reformas por consulta popular. Sobre la reforma a la salud, el partido reiteró su rechazo a la eliminación de las EPS, y que se necesita mejorar el sistema de salud y no destruirlo

“La democracia se respeta y las instituciones no están para cumplir caprichos políticos. El Congreso representa al pueblo, democráticamente elegido con más votos que con los que se eligió Gustavo Petro” dice el documento.

El partido de oposición aseguró que mientras el presidente Gustavo Petro tratará de proponer un nuevo estallido social, “nosotros proponemos un estallido democrático”.

¿Existe un bloqueo en el Congreso al Gobierno? Esto le responden al presidente

Ante este anuncio y denuncia del mandatario, en diálogo con Recap de Blu Radio, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Nadia Blel, aseguró que no existe ningún bloqueo, sino que se han desarrollado todos los diálogos desde el marco constitucional y como manda la ley al interior del Congreso de la República.

"Esto no es un bloqueo institucional. Las decisiones de la Comisión Séptima se caracterizan porque son el resultado de ejercicios muy serios, muy técnicos, muy responsables de cara a la ciudadanía. En el caso particular de la reforma laboral, se hicieron varias audiencias en diferentes regiones del país. Los partidos, uno de los partidos que incluso integró y respaldó esta ponencia de archivo hizo encuestas en diferentes regiones. Se hicieron mesas técnicas en las cuales también se citaron ministros del Gobierno nacional. Por lo tanto, esta no es una decisión caprichosa. Esta es una decisión responsable con el país, una decisión técnica y no una decisión política", dijo.

Dijo que las posturas de algunas personas en el Gobierno, como el caso de del ministro del Interior, Armando Benedetti, o el presidente Petro sean por medio de amenazas y no se sienten seguros pese a ser una entidad independiente, incluso, solicitando apoyo de la Policía Nacional para acompañar en los debates que se desarrollan.